Ana Fernández ficha por 'Sueños de libertad': todos los detalles de su nuevo personaje

La sobremesa de Antena 3 se prepara para un cambio importante a partir de 2026. 'Sueños de libertad', que se ha consolidado como la serie más vista de la televisión, incorporará a Ana Fernández en una nueva etapa de la ficción que promete remover las tramas desde dentro, tal y como desvela Bluper. La actriz se une al reparto en un momento de máxima fortaleza del serial, decidido a no perder su posición de liderazgo.

Fernández interpretará a Valentina Somoza Fernández, una joven que llega a Toledo desde Soria con la necesidad urgente de empezar de nuevo. Educada, reservada y con una amplia cultura inculcada por su madre, Valentina arrastra una experiencia traumática: su pareja abusó de ella antes de marcharse destinado a Melilla y, lo más doloroso, su entorno más cercano puso en duda su relato. Sin apoyo familiar, su huida se convierte también en una forma de supervivencia.

En la ciudad encuentra refugio gracias a Cloe Dubois, amiga de la infancia, que la ayuda a entrar a trabajar en Brossard de la Reina como dependienta, pese a no ser la opción prevista. A partir de ahí, el personaje inicia un proceso de reconstrucción personal que irá ganando peso en la narración diaria de la serie, abordando el trauma, la culpa y la necesidad de recuperar la confianza.

Este nuevo papel supone un reencuentro de Ana Fernández con Atresmedia y con la ficción diaria, un terreno que ya conoce bien. Tras su reciente regreso al universo de 'Los Protegidos' en Atresplayer y su paso por series de época y largo recorrido como 'Amar es para siempre' y 'Las chicas del cable', la actriz se incorpora a un proyecto que atraviesa uno de sus mejores momentos de audiencia, cerrando el año como la serie más vista y reafirmando su condición de pilar clave en la parrilla del canal.