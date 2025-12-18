Prime Video pone rostros a su nueva serie más provocadora con Malena Alterio al frente

Prime Video ha anunciado este jueves el reparto completo de 'Cochinas', su próxima serie original, que estará protagonizada por Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel. Junto a ellos, el elenco se completa con intérpretes como Raquel Pérez, Celia de Molina, Chani Martín, Esperanza de la Encarnación, Álvaro Almodóvar, Albert Baró, Ana Mencía, Josele Román y Aina Picarolo.

La ficción se sitúa en Valladolid en 1998 y tiene como eje a Nines, una ama de casa de ideas conservadoras que ve cómo su vida da un giro inesperado cuando su marido cae en coma y ella se hace cargo del videoclub familiar. Al descubrir que el negocio está al borde de la quiebra, decide apostar por el único género rentable: el cine porno, transformando el local en el primer videoclub especializado de la ciudad.

Malena Alterio interpreta a Nines, una mujer que comienza un proceso de liberación personal y profesional al romper con sus propios prejuicios. Celia Morán da vida a Chon, la empleada del videoclub, una mujer directa y curtida que acompaña a la protagonista en ese viaje, mientras que Álvaro Mel encarna a Agustín, un joven cinéfilo y tímido que afronta su propia búsqueda de identidad y aceptación.

El reparto se completa con personajes clave del entorno familiar y vecinal. Chani Martín es Mariano, el marido de Nines; Aina Picarolo interpreta a Tere, la hija mayor; Álvaro Almodóvar es Andrés, el hijo pequeño; y Raquel Pérez, Celia de Molina y Esperanza de la Encarnación dan vida a vecinas del barrio cuyas vidas también se verán alteradas por la irrupción del videoclub Dorothy como epicentro de un cambio social imparable.

'Cochinas' está producida por Os lo dije, con Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián como productores ejecutivos. La creación y los guiones corren a cargo de Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, mientras que la dirección se reparte entre Andrea Jaurrieta, Laura Campos y Núria Gago. La serie se suma así a la apuesta de Prime Video por la ficción nacional con mirada social y tono provocador.