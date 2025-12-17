En 'Todo es mentira'
Risto Mejide desgrana los detalles de su visita a Moncloa y señala una frase de Pedro Sánchez: "Me pidieron disculpas por lo que me dijo"
El presentador había sido invitado a la Copa de Navidad con la que el presidente despide el año junto a periodistas.
Risto Mejide, sorprendido por un mensaje de Pedro Sánchez que no había recibido nunca: "Hay que tomar una decisión hoy"
En pleno directo, el pasado 1 de diciembre Risto Mejide era sorprendido al recibir un mensaje en directo de Pedro Sánchez. Se trataba de una invitación a la tradicional Copa de Navidad que ofrece Moncloa a algunos periodistas al término del año.
El presentador aceptó la invitación y cumplió su promesa de aquel día. Por eso, nada más arrancar el programa de hoy, el catalán desgranó todos los detalles de su visita a Moncloa, destacando una frase que le dijo Pedro Sánchez y por la que se vieron obligados a pedirle disculpas.
Ocurrió al final de la fiesta, cuando el presidente se acercó al corrillo donde se encontraba Mejide, que rápidamente se encontró con un periodista queriendo llamar la atención del líder del Ejecutivo: "Pedro Sánchez, apartando a ese periodista, tendió su mano para dármela", contó.
"No me dedicó más que una frase que fue la siguiente: 'Que conste que yo no te he invitado, te ha invitado a ella', señalando a la secretaria de Estado de Comunicación", narra el presentador. "La miré a ella, le miré a él y dije 'Ya'".
Por último, el publicista cuenta que una persona del equipo de Sánchez lo "acompañó hasta el coche y me pidió disculpas por lo que me había dicho el Presidente. Esto es así como os lo estoy contando", concluye.
