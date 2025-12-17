Audiencias 16/12/2025
'Renacer' y 'Late Xou con Marc Giró' se reparten el liderazgo en una noche muy ajustada
La 1 y Antena 3 se reparten el liderazgo del martes, mientras 'El hormiguero' vuelve a dominar con claridad el access prime time.
La noche del martes volvió a evidenciar una fragmentación muy marcada del prime time, con dos ofertas liderando en tramos distintos. En La 1, 'Late Xou con Marc Giró' consiguió imponerse en su franja con un 10,9% de cuota de pantalla, aunque el dato supone un retroceso de ocho décimas respecto a su anterior emisión.
En Antena 3, la ficción turca 'Renacer' logró colocarse ligeramente por encima en términos globales al firmar un 11,1%. Pese a perder medio punto en una semana, la serie consiguió dominar su tramo de emisión más tardío y sostenerse como una de las principales bazas de la cadena en el horario estelar. Más atrás quedó 'La que se avecina', que cedió ligeramente hasta un 9,2% en su nuevo episodio en abierto.
El resto de ofertas se movieron con menos sobresaltos. 'Código 10' mantuvo su estabilidad en Cuatro con un 7,4%, mientras que 'Batalla de restaurantes' mejoró sus registros en laSexta al alcanzar un 5,1%. En el access prime time, el liderazgo volvió a ser claro para 'El hormiguero', que firmó un 14,5% y se impuso sin dificultades, por delante de 'La revuelta', que anotó un 11,2%, y de 'La isla de las tentaciones', que se quedó en un 10,1%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.436.000 (11,2%)
Late Xou con Marc Giró: 824.000 (10,9%)
Antena 3
El hormiguero: 1.862.000 (14,5%)
Renacer: 759.000 (11,1%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.301.000 (10,1%)
La que se avecina: 659.000 (9,2%)
laSexta
laSexta clave: 486.000 (4,1%)
El intermedio: 705.000 (5,4%)
Batalla de restaurantes: 428.000 (5,1%)
Cuatro
First dates: 701.000 (5,6%)
First dates: 807.000 (6,3%)
Código 10: 441.000 (7,4%)
La 2
Cifras y letras: 493.000 (4%)
Cifras y letras: 809.000 (6,2%)
En primicia: 183.000 (1,4%)
Generación Click: 153.000 (1,6%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou con Marc Giró: 177.000 (5,6%)
Late Xou con Marc Giró: 118.000 (6,5%)
Antena 3
Renacer: 157.000 (6,1%)
Telecinco
La que se avecina: 215.000 (8,4%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 242.000 (6,5%)
Batalla de restaurantes: 144.000 (7,2%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 94.000 (5,1%)
La 2
Adolescentes: 73.000 (1,3%)
La trampa del clic: 33.000 (1,1%)
Conciertos Radio 3: 21.000 (1,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 861.000 (10%)
Valle Salvaje: 812.000 (10,3%)
La promesa: 1.019.000 (12,5%)
Malas lenguas: 1.107.000 (12,1%)
Aquí la Tierra: 1.418.000 (13,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.204.000 (13,4%)
Y ahora, Sonsoles: 799.000 (9,8%)
Pasapalabra: 2.056.000 (19,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 741.000 (8,8%)
El diario de Jorge: 785.000 (9,5%)
Agárrate al sillón: 707.000 (7%)
laSexta
Zapeando: 471.000 (5,4%)
Más vale tarde: 454.000 (5,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 658.000 (7,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 512.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 580.000 (6,2%)
Grandes documentales: 373.000 (4,3%)
Cine “Profesiones salvajes”: 395.000 (4,9%)
Malas lenguas: 557.000 (6,9%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 194.000 (2,1%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 226.000 (2,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 371.000 (19,2%)
Mañaneros 360: 499.000 (15,6%)
Mañaneros 360: 950.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 292.000 (11,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 872.000 (17,3%)
La ruleta de la suerte: 1.597.000 (21,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 145.000 (9,1%)
El programa de AR: 345.000 (13,2%)
Vamos a ver: 582.000 (8,8%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 204.000 (15,4%)
Aruser@s: 312.000 (14%)
Al rojo vivo: 312.000 (8,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)
Alerta cobra: 10.000 (0,7%)
Alerta cobra: 32.000 (1,7%)
Alerta cobra: 58.000 (2,5%)
En boca de todos: 210.000 (6,5%)
La 2
Pueblo de Dios: 11.000 (1,3%)
Beatus Ille: 9.000 (0,7%)
El año de la naturaleza: 16.000 (1%)
Agrosfera: 12.000 (0,6%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 11.000 (0,4%)
Caravana educativa: 16.000 (0,7%)
Zoom tendencias: 18.000 (0,8%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 37.000 (1,4%)
Sin equipaje: 48.000 (1,8%)
El western de La 2 “Fort Osage”: 129.000 (3,4%)
El cazador: 141.000 (2,1%)
Saber y ganar: 250.000 (2,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.276.000 (24%)
Telediario 1: 1.418.000 (14,9%)
Informativos Telecinco 15h: 885.000 (9,3%)
laSexta Noticias 14h: 688.000 (8,4%)
Noticias Cuatro 1: 522.000 (7,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.335.000 (18,8%)
Telediario 2: 1.526.000 (12,4%)
Informativos Telecinco 21h: 827.000 (6,7%)
laSexta Noticias 20h: 586.000 (5,9%)
Noticias Cuatro 2: 546.000 (5,5%)
Matinal
Telediario matinal: 130.000 (16,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 147.000 (13,2%)
El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,5%).
Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (11,8%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%).
