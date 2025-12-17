'Renacer' y 'Late Xou con Marc Giró' se reparten el liderazgo en una noche muy ajustada

La noche del martes volvió a evidenciar una fragmentación muy marcada del prime time, con dos ofertas liderando en tramos distintos. En La 1, 'Late Xou con Marc Giró' consiguió imponerse en su franja con un 10,9% de cuota de pantalla, aunque el dato supone un retroceso de ocho décimas respecto a su anterior emisión.

En Antena 3, la ficción turca 'Renacer' logró colocarse ligeramente por encima en términos globales al firmar un 11,1%. Pese a perder medio punto en una semana, la serie consiguió dominar su tramo de emisión más tardío y sostenerse como una de las principales bazas de la cadena en el horario estelar. Más atrás quedó 'La que se avecina', que cedió ligeramente hasta un 9,2% en su nuevo episodio en abierto.

El resto de ofertas se movieron con menos sobresaltos. 'Código 10' mantuvo su estabilidad en Cuatro con un 7,4%, mientras que 'Batalla de restaurantes' mejoró sus registros en laSexta al alcanzar un 5,1%. En el access prime time, el liderazgo volvió a ser claro para 'El hormiguero', que firmó un 14,5% y se impuso sin dificultades, por delante de 'La revuelta', que anotó un 11,2%, y de 'La isla de las tentaciones', que se quedó en un 10,1%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.436.000 (11,2%)

Late Xou con Marc Giró: 824.000 (10,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.862.000 (14,5%)

Renacer: 759.000 (11,1%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.301.000 (10,1%)

La que se avecina: 659.000 (9,2%)

laSexta

laSexta clave: 486.000 (4,1%)

El intermedio: 705.000 (5,4%)

Batalla de restaurantes: 428.000 (5,1%)

Cuatro

First dates: 701.000 (5,6%)

First dates: 807.000 (6,3%)

Código 10: 441.000 (7,4%)

La 2

Cifras y letras: 493.000 (4%)

Cifras y letras: 809.000 (6,2%)

En primicia: 183.000 (1,4%)

Generación Click: 153.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou con Marc Giró: 177.000 (5,6%)

Late Xou con Marc Giró: 118.000 (6,5%)

Antena 3

Renacer: 157.000 (6,1%)

Telecinco

La que se avecina: 215.000 (8,4%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 242.000 (6,5%)

Batalla de restaurantes: 144.000 (7,2%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 94.000 (5,1%)

La 2

Adolescentes: 73.000 (1,3%)

La trampa del clic: 33.000 (1,1%)

Conciertos Radio 3: 21.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 861.000 (10%)

Valle Salvaje: 812.000 (10,3%)

La promesa: 1.019.000 (12,5%)

Malas lenguas: 1.107.000 (12,1%)

Aquí la Tierra: 1.418.000 (13,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.204.000 (13,4%)

Y ahora, Sonsoles: 799.000 (9,8%)

Pasapalabra: 2.056.000 (19,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 741.000 (8,8%)

El diario de Jorge: 785.000 (9,5%)

Agárrate al sillón: 707.000 (7%)

laSexta

Zapeando: 471.000 (5,4%)

Más vale tarde: 454.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 658.000 (7,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 512.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 580.000 (6,2%)

Grandes documentales: 373.000 (4,3%)

Cine “Profesiones salvajes”: 395.000 (4,9%)

Malas lenguas: 557.000 (6,9%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 194.000 (2,1%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 226.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 371.000 (19,2%)

Mañaneros 360: 499.000 (15,6%)

Mañaneros 360: 950.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 292.000 (11,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 872.000 (17,3%)

La ruleta de la suerte: 1.597.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 145.000 (9,1%)

El programa de AR: 345.000 (13,2%)

Vamos a ver: 582.000 (8,8%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 204.000 (15,4%)

Aruser@s: 312.000 (14%)

Al rojo vivo: 312.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)

Alerta cobra: 10.000 (0,7%)

Alerta cobra: 32.000 (1,7%)

Alerta cobra: 58.000 (2,5%)

En boca de todos: 210.000 (6,5%)

La 2

Pueblo de Dios: 11.000 (1,3%)

Beatus Ille: 9.000 (0,7%)

El año de la naturaleza: 16.000 (1%)

Agrosfera: 12.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 11.000 (0,4%)

Caravana educativa: 16.000 (0,7%)

Zoom tendencias: 18.000 (0,8%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 37.000 (1,4%)

Sin equipaje: 48.000 (1,8%)

El western de La 2 “Fort Osage”: 129.000 (3,4%)

El cazador: 141.000 (2,1%)

Saber y ganar: 250.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.276.000 (24%)

Telediario 1: 1.418.000 (14,9%)

Informativos Telecinco 15h: 885.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 688.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 1: 522.000 (7,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.335.000 (18,8%)

Telediario 2: 1.526.000 (12,4%)

Informativos Telecinco 21h: 827.000 (6,7%)

laSexta Noticias 20h: 586.000 (5,9%)

Noticias Cuatro 2: 546.000 (5,5%)

Matinal

Telediario matinal: 130.000 (16,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 147.000 (13,2%)

El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (11,8%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%).