Jesús Cintora explota contra Ayuso por criticar a TVE y le para los pies a uno de sus colaboradores: "Te respondo contundente"

Jesús Cintora arrancó este miércoles 'Malas lenguas' cargando contra Isabel Díaz Ayuso por lo que había afirmado la política contra TVE: "RTVE, la televisión pública es cada vez más un servicio que solo está al servicio de la Moncloa y de Sánchez con hilo directo y que se organizan campañas diarias desde la mañana a la noche para desprestigiar todo lo que hay en la Comunidad de Madrid y todo lo que funciona como es la sanidad o como son nuestras universidades o las residencias para retorcer el dolor de las víctimas", había afirmado la líder del PP.

Tras el vídeo, el presentador no se quedó callado y tachó de "bulo" las afirmaciones de Ayuso: "Retorcer es manipular y mentir y echar la culpa al mensajero", señaló Cintora que enumeró las deficiencias en la gestión en sanidad y residencias de la Comunidad de Madrid.

En el turno, de los tertulianos, Julio César Herrero afirmó no saber "si esta casa tiene hilo con Moncloa o si organiza campañas o no", algo que terminó por cabrear al presentador. "Yo ninguna ya te lo afirmo. Es que usas el condicional y yo te respondo de forma contundente. Te aseguro que por la mañana uno tiene que madrugar mucho para trabajar y preparase los temas…".

Por último, Cintora volvía a arremeter contra Ayuso por sus afirmaciones: "El problema es que ha soltado bulos sobre TVE. Aquí nadie tiene nada organizado… ¿O también les hemos amañado en TVE?", terminaba preguntándose.