Jesús Cintora explota contra Ayuso por criticar a TVE y le para los pies a uno de sus colaboradores: "Te respondo contundente"

El presentador ha analizado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se acordado de la cadena pública en su acto de final de año

Jesús Cintora arrancó este miércoles 'Malas lenguas' cargando contra Isabel Díaz Ayuso por lo que había afirmado la política contra TVE: "RTVE, la televisión pública es cada vez más un servicio que solo está al servicio de la Moncloa y de Sánchez con hilo directo y que se organizan campañas diarias desde la mañana a la noche para desprestigiar todo lo que hay en la Comunidad de Madrid y todo lo que funciona como es la sanidad o como son nuestras universidades o las residencias para retorcer el dolor de las víctimas", había afirmado la líder del PP.

Tras el vídeo, el presentador no se quedó callado y tachó de "bulo" las afirmaciones de Ayuso: "Retorcer es manipular y mentir y echar la culpa al mensajero", señaló Cintora que enumeró las deficiencias en la gestión en sanidad y residencias de la Comunidad de Madrid.

En el turno, de los tertulianos, Julio César Herrero afirmó no saber "si esta casa tiene hilo con Moncloa o si organiza campañas o no", algo que terminó por cabrear al presentador. "Yo ninguna ya te lo afirmo. Es que usas el condicional y yo te respondo de forma contundente. Te aseguro que por la mañana uno tiene que madrugar mucho para trabajar y preparase los temas…".

Por último, Cintora volvía a arremeter contra Ayuso por sus afirmaciones: "El problema es que ha soltado bulos sobre TVE. Aquí nadie tiene nada organizado… ¿O también les hemos amañado en TVE?", terminaba preguntándose.

