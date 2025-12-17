El drama oculto de Adrián Gordillo, actor de ‘Aída’, que hoy pide ayuda para sobrevivir

“Quiero ayuda”. Con esas dos palabras, Adrián Gordillo resume la situación extrema que atraviesa actualmente. El actor que durante años dio vida a ‘El Mecos’ en ‘Aída’ ha contado en ‘El tiempo justo’ que vive sin ingresos, sin trabajo y con serias dificultades incluso para comer. “No estoy abajo, estoy en el infierno”, confesó durante una entrevista que obligó a detener la grabación en varias ocasiones por su estado emocional.

La conversación, realizada por el reportero Álex Álvarez, dejó al descubierto una realidad muy alejada del éxito televisivo que conoció siendo niño. Gordillo ganó un premio Goya con solo 13 años por el cortometraje ‘Sueños’ y poco después se convirtió en uno de los personajes más populares de la ficción de Telecinco. “El éxito llegó muy pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, amigos, dinero… todo”, recuerda. Con el paso de los años, ese escenario se desmoronó y el teléfono dejó de sonar.

Actualmente, el actor vive en una habitación compartida de unos 15 metros cuadrados junto a su hermano, en una vivienda donde conviven cinco personas. Durante la entrevista mostró su nevera, prácticamente vacía. “Solo había dos yogures”, relató el reportero en plató, antes de desvelar una de las frases más duras de la conversación: “Me dijo literalmente que tenía tres euros en el bolsillo para pasar el mes”.

El punto de inflexión, según explicó Álvarez, llegó en 2020 con la muerte de su madre. Desde entonces, los golpes se han sucedido. Tres años después falleció su padre y, hace apenas unos días, su abuela materna. A todo ello se suma la ausencia total de ingresos estables. Gordillo tiene un hijo de cuatro años y debe hacer frente a una pensión sin contar con apoyo económico ni continuidad profesional.

“Ni un WhatsApp, nadie que piense que tengo un hijo y que estoy arruinado”, lamenta el actor, que asegura haber pasado de encadenar proyectos a no recibir ni una llamada para una prueba. Sobre su reciente participación en ‘Aída y vuelta’, explica que solo rodó seis jornadas y que el dinero percibido ya se ha agotado.

Pese a la gravedad de su situación, Gordillo insiste en que no busca caridad. “Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero, actor… me da igual”, afirma. Álex Álvarez reconoció que, durante la entrevista, el actor llegó a pedirle si podía invitarle a cenar porque no tenía para comer. “Es el testimonio más duro que me ha tocado hacer”, confesó el reportero. Hoy, el actor que hizo reír a millones de espectadores afronta su realidad más cruda, lejos de los focos y con un único objetivo: salir adelante.