Elisa Mouliaá se enfrenta a la fiscalía por querer archivar el caso Errejón, a pesar de darle credibilidad: "Sigue todo en orden"

La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez que archive la investigación penal contra el exportavoz político Íñigo Errejón, al considerar que no existen indicios suficientes para formular una acusación por presunta agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Esta petición plantea el sobreseimiento de las actuaciones pese a que el magistrado que abrió el procedimiento había valorado el caso como susceptible de juicio.

Mouliaá, que había denunciado los hechos y reclamado tres años de prisión además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, ha expresado sorpresa por la postura de la Fiscalía. En declaraciones a un programa de televisión, subrayó que el juez consideró veraz su testimonio y señaló que existen “pruebas sólidas” que, a su juicio, deberían respaldar la continuación del proceso.

La actriz también sugirió que la decisión del Ministerio Público puede estar influenciada por el contexto más amplio de escándalos de acoso sexual que están afectando al entorno político, lo que, según ella, podría llevar a la Fiscalía a evitar avanzar en casos sensibles para no sumar más polémica. Mouliaá criticó que, ante lo que calificó de saturación de situaciones similares, se opta por la cautela frente a una acción legal más decidida.

Este giro llega después de que el caso fuera procesado inicialmente por un presunto delito de agresión sexual relacionado con hechos denunciados que habrían ocurrido en 2021, aunque la defensa de Errejón ha defendido que no hubo falta de consentimiento y ha recurrido la continuación del procedimiento. La petición de archivo de la Fiscalía abre ahora un nuevo capítulo en un caso que continúa generando repercusión pública y política.