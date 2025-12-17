Justicia
Elisa Mouliaá se enfrenta a la fiscalía por querer archivar el caso Errejón, a pesar de darle credibilidad: "Sigue todo en orden"
La actriz critica que el Ministerio Público busque archivar la causa contra Íñigo Errejón por falta de indicios, y vincula la decisión a la saturación de casos y controversias de acoso en la política española
La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez que archive la investigación penal contra el exportavoz político Íñigo Errejón, al considerar que no existen indicios suficientes para formular una acusación por presunta agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Esta petición plantea el sobreseimiento de las actuaciones pese a que el magistrado que abrió el procedimiento había valorado el caso como susceptible de juicio.
Mouliaá, que había denunciado los hechos y reclamado tres años de prisión además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, ha expresado sorpresa por la postura de la Fiscalía. En declaraciones a un programa de televisión, subrayó que el juez consideró veraz su testimonio y señaló que existen “pruebas sólidas” que, a su juicio, deberían respaldar la continuación del proceso.
La actriz también sugirió que la decisión del Ministerio Público puede estar influenciada por el contexto más amplio de escándalos de acoso sexual que están afectando al entorno político, lo que, según ella, podría llevar a la Fiscalía a evitar avanzar en casos sensibles para no sumar más polémica. Mouliaá criticó que, ante lo que calificó de saturación de situaciones similares, se opta por la cautela frente a una acción legal más decidida.
Este giro llega después de que el caso fuera procesado inicialmente por un presunto delito de agresión sexual relacionado con hechos denunciados que habrían ocurrido en 2021, aunque la defensa de Errejón ha defendido que no hubo falta de consentimiento y ha recurrido la continuación del procedimiento. La petición de archivo de la Fiscalía abre ahora un nuevo capítulo en un caso que continúa generando repercusión pública y política.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner