Sigue en parrilla
Telecinco despeja la incógnita y toma una decisión clave con el futuro de 'El tiempo justo'
Mediaset apuesta por la continuidad del magacín de Joaquín Prat tras firmar sus mejores datos desde el estreno.
Mediaset España continúa ajustando su estrategia de cara a los próximos meses y ya ha resuelto una de las dudas que más ruido había generado en torno a la parrilla de Telecinco. El grupo ha decidido renovar 'El tiempo justo', el magacín vespertino que presenta Joaquín Prat, garantizando su continuidad al menos durante el próximo semestre, segun ha desvelado El Confi TV y ha podido confirmar YOTELE.
Aunque la renovación todavía no ha sido comunicada de forma oficial, el espacio producido por Unicorn Content seguirá ocupando la sobremesa del canal y mantendrá a Prat al frente, como mínimo, hasta el verano. La decisión responde a la hoja de ruta de Mediaset para reforzar los formatos que aportan estabilidad mientras prepara nuevos concursos y un programa de actualidad previstos para 2026.
Los datos de audiencia han sido determinantes. En diciembre, 'El tiempo justo' ha alcanzado su mejor registro mensual desde su estreno, con una media de 721.000 espectadores diarios, firmando además su mejor resultado en relación con la media de Telecinco. Un rendimiento que ha consolidado al programa como uno de los espacios más fiables de la franja.
Desde su llegada a la parrilla en septiembre, el magacín ha apostado por una fórmula clásica en el canal: actualidad, crónica social y debate, con Joaquín Prat como eje central. Esta renovación permite a Mediaset ganar margen para probar nuevos formatos en otras franjas sin renunciar a un programa que todavía se encuentra en fase de asentamiento.
Con esta decisión, Joaquín Prat refuerza su peso dentro de Telecinco en un momento clave para la cadena, que busca recuperar solidez tras años de continuos cambios. A la espera de conocer cómo encajarán los próximos estrenos, 'El tiempo justo' tiene asegurada su presencia en las tardes del canal durante la actual temporada televisiva.
