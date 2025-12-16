Nochevieja 2025
RTVE ultima un acuerdo con los nuevos presentadores de las Campanadas como relevo de emergencia de Buenafuente y Silvia Abril: fecha y hora del anuncio oficial
La corporación trabaja a contrarreloj en el reemplazo de los conductores inicialmente elegidos.
La inesperada baja de Andreu Buenafuebte y Silvia Abril como presentadores de las Campanadas de 2025 en RTVE, por causas médicas del catalán, todavía no está cubierta. A escasos 15 días de Nochevieja y tras barajar diferentes opciones en el tiempo de descuento, la corporación ha tomado una decisión que no ha querido hacer pública en la presentación de la programación especial de Navidad a los medios de comunicación, que tuvo lugar este martes en el Teatro Real de Madrid. El motivo es que todavía se están cerrando los últimos flecos del acuerdo.
Según han anunciado Sergio Calderón y María Eizaguirre, director de TVE y de comunicación de la corporación respectivamente, el anuncio oficial se producirá este jueves 18 de diciembre a las 20:30 horas. EN ELABORACIÓN
