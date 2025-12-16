Siete mujeres, una verdad incómoda: el debut de Esmeralda Marugán llega a los festivales

La periodista Esmeralda Marugán, que pasó por 'Supervivientes' en el año 2006, da el salto al documental con 'Desnudas', una obra que firma como directora, productora e ideóloga y que compitió en la sección oficial del IV Festival de Cine y Valores Democráticos de Segovia, que se celebró del 15 al 20 de octubre. El proyecto inicia así su recorrido público, con la previsión de pasar por distintos festivales y con el interés ya mostrado por dos plataformas.

El documental pone el foco en siete mujeres que relatan, sin filtros, aspectos esenciales de su vida íntima. “En 'Desnudas' las 7 protagonistas se visten de dignidad y de verdad para responder sin prejuicios sobre su vida íntima y las circunstancias nada fáciles de cada una de ellas”, explica Marugán. “Pueden verse reflejadas cientos de mujeres de diferentes generaciones, porque continuamos en una sociedad patriarcal que nos discrimina por el hecho de nacer mujer”, añade.

La cineasta subraya que el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de profesionales del sector. Destaca especialmente la implicación de Blai Cloquell y Adrián Sirvent, la aportación musical de la cantautora Inés Saavedra y el cartel firmado por la fotógrafa Patricia Llaneza. Además, el documental contará con subtítulos en varios idiomas realizados por Nieves Herrero García, ya que tras su estreno en Segovia se presentará en distintos países de Europa y, a finales de año, en Latinoamérica.

Marugán reconoce las dificultades para sacar adelante el proyecto sin respaldo institucional. “No voy a negar que es muy importante el apoyo económico de las instituciones, pero aún no ha llegado, y por ello agradezco aún más a quienes desinteresadamente participan en su difusión”, señala. En este proceso ha sido clave también la psicóloga Nuria Pérez Iranzo, cuya ayuda fue “imprescindible para acompañar a las protagonistas a la hora de mostrar las cicatrices de la vida”. “El mérito fundamental de 'Desnudas' está en ellas, en las siete”, insiste.

Tras este primer trabajo, Esmeralda Marugán ya mira al futuro con un nuevo proyecto en mente, centrado en los testimonios de mujeres árabes desde distintas culturas, religiones y formas de vida, con el objetivo de seguir dando visibilidad a realidades silenciadas.