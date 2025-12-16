Tensa situación
Sarah Santaolalla estalla contra Bertrand Ndongo tras un tenso encuentro grabado en la calle y le acusa de este delito
La tertuliana acusa al reportero de acoso y responde a los insultos difundidos en un vídeo publicado por Periodista Digital.
Sarah Santaolalla ha cargado duramente contra Bertrand Ndongo tras la difusión de un vídeo en el que el periodista camerunés la sigue y la increpa por la calle. La colaboradora habitual de TVE respondió de forma directa en redes sociales, denunciando una situación que califica de acoso y señalando tanto la actitud del reportero como la edición del material publicado.
“Eres un acosador de manual. Esperas horas a la puerta del restaurante, me insultas, me persigues, me grabas sin ningún tipo de autorización y luego te sorprendes de que no te consideren ni periodista ni persona”, escribió Santaolalla. En su mensaje, también retó a Ndongo a difundir el contenido íntegro: “Sube el vídeo sin editar, subvencionado”.
El estallido de la tertuliana llega después de que Periodista Digital publicara una entrevista en la que se ve a Ndongo siguiendo a Santaolalla mientras le dirige comentarios de carácter sexual y despectivo. En las imágenes se le escucha decir frases como “lo que haces tú es una mamadura importante” o “la experta en chupadas eres tú”, además de insinuar que su presencia mediática se debe a su relación sentimental con el periodista Javier Ruiz.
El encuentro termina con nuevas descalificaciones por parte del reportero, que insiste en los ataques personales. “A seguir chupándosela a Javier Ruiz, a seguir mamándola”, se le oye decir mientras continúa grabando a la tertuliana.
