Sarah Santaolalla estalla contra Bertrand Ndongo tras un tenso encuentro grabado en la calle y le acusa de este delito

Sarah Santaolalla ha cargado duramente contra Bertrand Ndongo tras la difusión de un vídeo en el que el periodista camerunés la sigue y la increpa por la calle. La colaboradora habitual de TVE respondió de forma directa en redes sociales, denunciando una situación que califica de acoso y señalando tanto la actitud del reportero como la edición del material publicado.

“Eres un acosador de manual. Esperas horas a la puerta del restaurante, me insultas, me persigues, me grabas sin ningún tipo de autorización y luego te sorprendes de que no te consideren ni periodista ni persona”, escribió Santaolalla. En su mensaje, también retó a Ndongo a difundir el contenido íntegro: “Sube el vídeo sin editar, subvencionado”.

El estallido de la tertuliana llega después de que Periodista Digital publicara una entrevista en la que se ve a Ndongo siguiendo a Santaolalla mientras le dirige comentarios de carácter sexual y despectivo. En las imágenes se le escucha decir frases como “lo que haces tú es una mamadura importante” o “la experta en chupadas eres tú”, además de insinuar que su presencia mediática se debe a su relación sentimental con el periodista Javier Ruiz.

El encuentro termina con nuevas descalificaciones por parte del reportero, que insiste en los ataques personales. “A seguir chupándosela a Javier Ruiz, a seguir mamándola”, se le oye decir mientras continúa grabando a la tertuliana.