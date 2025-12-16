Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 15/12/2025

'La isla de las tentaciones' vuelve a crecer y lidera una noche de mejoría para 'Ena'

En el access, 'El Hormiguero' vuelve a salir victorioso del duelo a 3

'La isla de las tentaciones' / 'Ena'

'La isla de las tentaciones' / 'Ena' / TELECINCO / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

'La isla de las tentaciones' sigue dominando con fuerza la noche de los lunes. El reality de Sandra Barneda sumó anoche 8 décimas y escaló hasta un gran 16% y 1.253.000 espectadores, siendo la oferta líder de su franja.

Por su parte, 'Ena' frena su sangría y se recupera también en 8 décimas respecto a la semana pasada. La ficción de TVE sigue en segundo lugar al anotar un 12,3% y 1.194.000 seguidores.

En el access, la batalla se la vuelve a llevar 'El Hormiguero', que con la visita de Malú, lidera con un 14,7% y 1.865.000 televidentes. 'La isla de las tentaciones' vuelve a superar a Broncano y marca un 12% y 1.517.000 fieles. Por último, 'La revuelta' se conforma con un 11,6% y 1.497.000 apoyos

