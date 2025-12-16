Audiencias 15/12/2025
'La isla de las tentaciones' vuelve a crecer y lidera una noche de mejoría para 'Ena'
En el access, 'El Hormiguero' vuelve a salir victorioso del duelo a 3
'La isla de las tentaciones' sigue dominando con fuerza la noche de los lunes. El reality de Sandra Barneda sumó anoche 8 décimas y escaló hasta un gran 16% y 1.253.000 espectadores, siendo la oferta líder de su franja.
Por su parte, 'Ena' frena su sangría y se recupera también en 8 décimas respecto a la semana pasada. La ficción de TVE sigue en segundo lugar al anotar un 12,3% y 1.194.000 seguidores.
En el access, la batalla se la vuelve a llevar 'El Hormiguero', que con la visita de Malú, lidera con un 14,7% y 1.865.000 televidentes. 'La isla de las tentaciones' vuelve a superar a Broncano y marca un 12% y 1.517.000 fieles. Por último, 'La revuelta' se conforma con un 11,6% y 1.497.000 apoyos
