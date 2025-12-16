Atresmedia encuentra un rival en la penúltima noche del año: RTVE también emitirá unas precampanadas el 30 de diciembre con estos tres reconocidos presentadores

La batalla televisiva por despedir el año se adelanta a la penúltima noche de diciembre. RTVE ha confirmado que también emitirá unas precampanadas el próximo 30 de diciembre, entrando de lleno en un terreno que hasta ahora dominaba Atresmedia a través de Neox y su tradicional cita previa a Nochevieja.

La cadena pública apostará por una propuesta marcada por el humor y el tono desenfadado. Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado serán los encargados de conducir esta celebración especial, que se emitirá a partir de las 23:30 horas en La 2 y en RTVE Play. El trío despedirá 2025 desde la Puerta del Sol, recreando las populares preuvas con ironía, surrealismo y un enfoque claramente alternativo.

Con esta decisión, RTVE competirá directamente con Neox, que ya tiene lista su oferta para esa misma noche. El canal de Atresmedia volverá a emitir su habitual especial 'Feliz Año Neox', que en esta ocasión servirá además para conmemorar el vigésimo aniversario de la cadena. Dani Mateo, Pilar Vidal y Lola Lolita estarán al frente de un programa que promete humor, nostalgia y sorpresas.

Como marca la tradición desde 2011, Neox culminará su especial con las preúvas en directo desde la Puerta del Sol, que comenzarán a las 23:45 horas. De este modo, ambas cadenas coincidirán prácticamente en franja y escenario, intensificando la competencia por captar la atención del público en una de las noches más festivas del calendario televisivo.