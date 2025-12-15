Cambio de programación
TVE da descanso a 'La revuelta' y Broncano este miércoles: estos son los motivos
La cadena pública opta por prescindir del programa de entrevistas
TVE dará descanso este miércoles a 'La revuelta' y David Broncano. El programa del cómico es un valor seguro en la parrilla de la cadena pública, pero esta semana se ha decidio que el miércoles el show de entrevistas no se emita.
La razón obedece al enfrentamiento de la Copa del Rey que disputarán el Talavera y el Real Madrid, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo del K.O. A pesar de que en otras ocasiones, el programa de Broncano cambia su horario para emitirse después del fútbol, esta vez no será así.
Por lo tanto, La 1 emitirá a las 21:00 el partido de fútbol y en torno a las 23:00 horas ofrecerá un nuevo programa de 'Hasta el fin del mundo', sin destacar que este vaya a ser el último programa. Cabe destacar que el 24 de diciembre y el 31 diciembre, TVE reserva sus noches para Telepasión y el especial de José Mota.
Si este miércoles no es la final de 'Hasta el fin del mundo', el programa de Paula Vázquez podría ser reubicado en las próximas semanas o hará un parón por navidades.
