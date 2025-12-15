Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerBorrasca EmiliaPeste porcinaSanidad preacuerdoMNACBono transporteBarcelonaElecciones ChileElecciones ExtremaduraLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

La última noche del año

Toñi Moreno, la última en sumarse a las Campanadas 2025-2026 mientras Buenafuente y Silvia Abril se ausentan

La presentadora acepta el reto y despedirá el año en televisión, dando las campanadas.

RTVE confirma que Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas: el humorista deberá prolongar su parón profesional

Toñi Moreno en 'Déjate querer' / Andreu Buenafuente y Silvia Abril en 'Futuro imperfecto'

Toñi Moreno en 'Déjate querer' / Andreu Buenafuente y Silvia Abril en 'Futuro imperfecto' / TELECINCO / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cada vez queda menos para que se acabe el 2025 y eso para las televisiones significa una cosa: cada vez queda menos para las Campanadas 2025-2026. La última noche del año, el medio despliega su fuerza para despedir el año con los espectadores y dar la bienvenida al siguiente.

Y este año es algo atípico por la baja a última hora de Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que iban a ser los presentadores de La 1. Sin embargo, la noticia hoy es que Toñi Moreno será una de las protagonistas de la noche del 31 de diciembre.

La andaluza ha sido elegida junto a Enrique Romero y Ana Hinestrosa para presentar el espacio en Canal Sur, que ha elegido Sierra Nevada para despedir el año. La cadena autonómica premia así a la presentadora de 'Hoy en día', que se mostraba nerviosa en la presentación de la programación navideña.

"Muchas veces me preguntan si me pongo nerviosa. Yo siempre suelo decir que, a estas alturas del partido con 52 años, pues no. Me tengo que tragar todas mis palabras, estoy nerviosísima", comenta emocionada. "Hace cuatro años, yo vi las Campanadas de Canal Sur en la UCI de un hospital, estaba allí medio muerto. La enfermera me preguntó si me quería tomar las uvas, y dije: 'Si es con Canal Sur, sí'. Me las tomé allí, y cuatro años después las vamos a dar nosotros. ¡Qué mejor premio, estamos vivos!", ha añadido su compañero Romero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  3. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  4. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
  5. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  6. Porque amo al Barça, me duele ver como se pierde lo que nos hacía únicos
  7. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  8. Rob Reiner, en directo: qué se sabe, reacciones y última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michel Singer

Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR

Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR

Trabajo pacta con los sindicatos elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar

Trabajo pacta con los sindicatos elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar

¿Quién es la empresaria venezolana e 'influencer' Giorgina Uzcategui, la expareja de Ilia Topuria?

¿Quién es la empresaria venezolana e 'influencer' Giorgina Uzcategui, la expareja de Ilia Topuria?

El presidente de EEUU indigna al atribuir el asesinato de Reiner a su “obsesión furiosa contra Trump”

El presidente de EEUU indigna al atribuir el asesinato de Reiner a su “obsesión furiosa contra Trump”

'La promesa' se vuelve a vestir de luto con una dura despedida para esta Navidad

'La promesa' se vuelve a vestir de luto con una dura despedida para esta Navidad

Nuevos equilibrios en América Latina: Kast suma a Chile a la hoja de ruta de EEUU desplegada por Marco Rubio

Nuevos equilibrios en América Latina: Kast suma a Chile a la hoja de ruta de EEUU desplegada por Marco Rubio

¿Cuándo son las vacaciones de Navidad en los colegios de Barcelona y resto de Catalunya? Consulta la fecha

¿Cuándo son las vacaciones de Navidad en los colegios de Barcelona y resto de Catalunya? Consulta la fecha

El MNAC dedicará sus últimas exposiciones a Jujol y el Maestro Cabestany antes de cerrar en 2027

El MNAC dedicará sus últimas exposiciones a Jujol y el Maestro Cabestany antes de cerrar en 2027