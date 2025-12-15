¿Cómo podría solucionar Atresmedia el quedarse sin Rosco de 'Pasapalabra' en caso de que el Supremo falle en su contra?

El conflicto judicial en torno a 'Pasapalabra' vuelve a intensificarse. El Tribunal Supremo ha aceptado a trámite el recurso de Atresmedia contra la sentencia de 2022 de la Audiencia de Barcelona, que instaba a Antena 3 a dejar de emitir 'El Rosco' y a indemnizar con 50.000 euros a MC&F. Según esa resolución, los derechos de la prueba pertenecen a Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, quienes los cedieron a MC&F, y no a ITV, empresa que explota el formato del concurso.

Desde 2020, año en que el programa regresó a Antena 3, MC&F mantiene un litigio abierto con el grupo por la utilización de 'El Rosco'. Aunque la cadena ha continuado emitiendo sin cambios la prueba final, lo ha hecho porque la condena no es firme y se encontraba pendiente de revisión por el Supremo, que admitió el recurso el pasado 3 de diciembre, según avanzó Cinco Días.

La gran incógnita ahora es qué ocurrirá si el Alto Tribunal confirma la prohibición de emitir 'El Rosco'. La prueba es esencial para el concurso, tanto por su peso narrativo como por su impacto en audiencia, de modo que Atresmedia se vería obligada a buscar una alternativa que permita mantener la esencia del formato sin vulnerar derechos.

Una posible solución estaría en mirar hacia Francia, donde su versión del concurso, emitida bajo el título 'Tout le monde a son mot à dire', ha sustituido el clásico rosco por una prueba distinta. En esta final, los concursantes compiten individualmente y comienzan con la ventaja obtenida en las rondas previas. La puntuación es progresiva y las definiciones se responden siguiendo el orden de las letras del abecedario, aunque en vez de en forma de rosco, sería en forma de tira, similar al de una máquina tragaperras.

Cada acierto permite continuar y sumar un punto, pero cada error cede el turno al rival. Tras tres minutos, gana quien haya acumulado más puntos, que se multiplican por cien para determinar el premio. Cabe destacar que, en este caso, no existe una tira para cada concursante, sino que ambos juegan con la misma. Si se produce un empate, la resolución llega mediante una ronda de muerte súbita: cada jugador dispone de cinco segundos para responder una nueva definición y el primero en fallar queda eliminado. El ganador regresa al programa siguiente, replicando la continuidad habitual del formato español.

Este modelo podría servir de referencia para Atresmedia en caso de perder definitivamente 'El Rosco', permitiendo mantener la estructura competitiva del concurso y asegurar la supervivencia de 'Pasapalabra' en su franja estrella, pues actualmente es uno de sus pilares en la tarde de Antena 3.