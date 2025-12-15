'El hormiguero' cierra el año con una semana cargada de música, televisión y el cocinero estrella de la cadena

'El hormiguero' afronta su última semana de 2025 con una lista de invitados que combina música, televisión y uno de los rostros más queridos por la audiencia. El programa de Antena 3 recibirá a cuatro figuras muy populares en citas consecutivas de lunes a jueves.

La semana arrancará el lunes 15 de diciembre con Malú. La cantante visitará el espacio para presentar "El intento", su nuevo single y segundo adelanto de su próximo disco. Además, compartirá detalles de su ambicioso arranque de 2026, marcado por siete conciertos consecutivos en el recinto Live Las Ventas de Madrid.

El martes 16 será el turno de Abraham Mateo, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El artista celebrará el éxito internacional de "Quiero decirte", tema que interpreta junto a Ana Mena y que ha alcanzado los primeros puestos en países como México, Colombia, Argentina o Chile. La visita coincide, además, con la conmemoración de sus veinte años en la música.

El miércoles 17 llegará Cristina Pedroche, habitual del programa y protagonista cada final de año en Atresmedia. La presentadora acudirá para hablar de las campanadas, que este año volverá a presentar junto a Alberto Chicote y que se emitirán de forma simultánea en Antena 3, La Sexta y Atresplayer, en lo que serán sus duodécimas campanadas.

Por último, el jueves 18 de diciembre, 'El hormiguero' pondrá el broche al año con Karlos Arguiñano. El cocinero presentará su nuevo libro, "Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan", ya a la venta, en una visita que promete cerrar la semana con humor, cocina y cercanía.