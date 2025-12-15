Reconocimiento internacional
Garbiñe Abasolo, representante de Pilar Rubio, triunfa con un formato de Thinketers que ya prepara TVE
La productora vuelve a imponerse en la cita organizada por C21 Media con 'CAPTCHA' como formato ganador entre más de 70 propuestas internacionales.
Thinketers ha vuelto a destacar en el mercado internacional del entretenimiento al proclamarse ganadora del Global Entertainment Format Pitch 2025, celebrado en Londres dentro del Content London. Por segundo año consecutivo, la compañía ha logrado situar dos de sus formatos originales entre los ocho finalistas y, en esta ocasión, alzarse con el premio principal. Al frente del proyecto está Garbiñe Abasolo, Founder & CEO de Thinketers y representante de Pilar Rubio.
El formato vencedor ha sido 'CAPTCHA', un gameshow inspirado en los conocidos test de verificación digital. En él, los concursantes deben demostrar que son completamente humanos superando pruebas de ingenio, creatividad y agilidad mental. El concurso incorpora además un giro final que ha llamado especialmente la atención del jurado: los participantes eliminados pasan a convertirse en robots dentro de la mecánica del programa.
Junto a 'CAPTCHA', también fue finalista 'LOVE SPOILER', una propuesta de citas que introduce un elemento disruptivo en el género. A lo largo del encuentro, los participantes descubren verdades incómodas sobre su acompañante y, si deciden poner fin a la cita, pueden expulsarlo y dar paso a una nueva persona. Ambos formatos se encuentran actualmente en fase de producción para RTVE y EiTB, respectivamente.
Garbiñe Abasolo celebró el reconocimiento destacando el trabajo del equipo. “Este reconocimiento, que nos mide con los grandes referentes de la industria internacional, supone un plus de motivación y demuestra que la apuesta empresarial por el I+D y la creación de formatos originales de TV valió la pena”, afirmó. En la misma línea, subrayó que en el último año la productora ha logrado sacar adelante tres formatos originales gracias “al talento, la dedicación, la pasión y el inconformismo del equipo”.
Por su parte, Teo Palomo, Head of Content de Thinketers, puso en valor la importancia del galardón. “Es todo un honor que nuestro trabajo sea reconocido en esta cita que reúne a los mayores talentos de la industria televisiva. Este premio nos anima a seguir innovando y refuerza nuestra apuesta por desarrollar ideas que conecten con las audiencias”, señaló. El logro se suma al obtenido en la edición anterior, cuando Thinketers ya fue finalista con el formato 'RED FLAG', consolidando así su posición como una de las productoras españolas con mayor proyección internacional.
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno
- L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año
- Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo