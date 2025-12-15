El cine de La 1 arrasa con 'Sin tiempo para morir' y deja sin opciones a la semifinal de 'Gran Hermano'

La noche dominical volvió a inclinarse del lado del cine en La 1. La cadena pública se impuso con claridad gracias a la emisión de ‘Sin tiempo para morir’, que lideró el prime time con un 13,7% de cuota, mejorando+3,1 puntos respecto a la semana anterior.

Muy por detrás quedó ‘Gran Hermano 20’, que afrontó su semifinal con una leve recuperación, aunque insuficiente para cambiar su tendencia. El reality de Telecinco subió 0,5 puntos, pero se quedó en un discreto 8,1%. Mejor panorama vivió Antena 3, donde ‘Una nueva vida’ celebró una clara subida hasta el 11,6%, creciendo 0,9 puntos.

En el resto de ofertas, ‘Cuarto milenio’ también mejoró ligeramente y alcanzó un 7,3%, mientras que ‘Salvados’ se despidió de la temporada con un ascenso de 0,8 puntos, con correcto un 4,9%.

En la franja vespertina, destacó especialmente ‘Home cinema’, cuya primera sesión con la emisión de 'Animales fantásticos' firmó su mejor dato en nueve meses con un 9,1%, al tiempo que ‘Fiesta’ también mostró signos de fortaleza al crecer hasta un 9,5% en Telecinco.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Sin tiempo para morir”: 1.393.000 (13,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 1.031.000 (11,6%)

Telecinco

Gran hermano: Semifinal express: 762.000 (6%)

Gran hermano: Semifinal: 558.000 (8,1%)

laSexta

Salvados: 639.000 (4,9%)

Salvados: 319.000 (3%)

Salvados: 155.000 (2,4%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 703.000 (5,3%)

Cuarto milenio: 754.000 (7,3%)

La 2

Imprescindibles: 249.000 (2%)

Al cielo con ella: 400.000 (3,2%)

Versión española “Una vida no tan simple”: 269.000 (3,2%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Muere otro día”: 340.000 (9,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 149.000 (5,6%)

laSexta

Salvados: 117.000 (3,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 319.000 (8,5%)

Fútbol americano: NFL “Dallas Cowboys – Minnesota Vikings”: 131.000 (7%)

La 2

El palco: 13.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Orgullo y prejuicio”: 1.104.000 (11,2%)

Sesión de tarde 2 “Sentido y sensibilidad”: 922.000 (9,3%)

Aquí la Tierra: 1.232.000 (10,9%)

Antena 3

Multicine “Navidad en las tierras altas”: 1.188.000 (12,1%)

Multicine 2 “Siempre es Navidad”: 1.003.000 (10,3%)

Multicine 3 “La fuente de los deseos”: 887.000 (8,2%)

Telecinco

Fiesta: 956.000 (9,5%)

laSexta

La Roca: 489.000 (5%)

Cuatro

Home Cinema "Animales fantásticos y dónde encontrarlos": 896.000 (9,1%)

Home Cinema 2 “Eragon”: 694.000 (7%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 385.000 (3,9%)

Grandes documentales: 227.000 (2,3%)

Se hace lo que se puede: 158.000 (1,6%)

Documentales de La 2: 233.000 (2,4%)

Beatus ille: 228.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 116.000 (17%)

Vuelvo a empezar: 306.000 (14%)

Viaje al centro de la tele: 269.000 (8,3%)

Viaje al centro de la tele: 373.000 (10%)

Viaje al centro de la tele: 408.000 (10,2%)

D Corazón: 643.000 (10%)

Antena 3

Pelopicopata: 18.000 (2,8%)

Los más…: 72.000 (3,1%)

El 1%: 153.000 (4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 332.000 (7,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 543.000 (10,7%)

La ruleta de la suerte: 1.166.000 (15,4%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 73.000 (4,1%)

Got Talent España: 265.000 (7,4%)

¡Vaya fama!: 409.000 (6,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 20.000 (2,6%)

Aruser@s weekend: 159.000 (7,5%)

Equipo de investigación: 179.000 (4,9%)

Equipo de investigación: 260.000 (6,6%)

Equipo de investigación: 337.000 (7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 19.000 (2,7%)

¡Toma salami!: 22.000 (2,4%)

Volando voy: 126.000 (7,2%)

Volando voy: 339.000 (10,3%)

Viajeros Cuatro: 354.000 (9,2%)

Viajeros Cuatro: 428.000 (8,9%)

La 2

Universo UNED: 7.000 (1,3%)

Planeta helado 2: 12.000 (1,6%)

Los conciertos de La 2: 22.000 (1,7%)

Medina: 16.000 (0,9%)

Buenas noticias TV: 29.000 (1,3%)

Shalom: 37.000 (1,5%)

El día del señor: 173.000 (5,3%)

Últimas preguntas: 141.000 (3,8%)

Pueblo de Dios: 90.000 (2,4%)

Saber vivir: 54.000 (1,3%)

Zoom tendencias: 91.000 (2%)

Flash moda: 75.000 (1,4%)

El escarabajo verde: 72.000 (1,1%)

¡Qué animal!: 109.000 (1,3%)

Saber y ganar: Fin de semana: 136.000 (1,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.871.000 (19,7%)

Telediario 1: 1.428.000 (15%)

Noticias Cuatro 1: 725.000 (9,8%)

laSexta Noticias 14h: 617.000 (8,4%)

Informativos Telecinco 15h: 777.000 (8,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.731.000 (13,6%)

Telediario 2: 1.637.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 978.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 834.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 775.000 (7%)

RANKING

Diario: La 1 (11,5%), Antena 3 (10,4%), Telecinco (7,7%), Cuatro (7,5%), laSexta (4,8%), La 2 (2,6%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,8%), Telecinco (8,7%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).