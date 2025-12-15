Audiencias 14/12/2025
El cine de La 1 arrasa con 'Sin tiempo para morir' y deja sin opciones a la semifinal de 'Gran Hermano'
La película lidera el prime time con un 13,7%, mientras el reality de Telecinco se queda en un discreto 8,1% y 'Una nueva vida' refuerza su posición en Antena 3.
La noche dominical volvió a inclinarse del lado del cine en La 1. La cadena pública se impuso con claridad gracias a la emisión de ‘Sin tiempo para morir’, que lideró el prime time con un 13,7% de cuota, mejorando+3,1 puntos respecto a la semana anterior.
Muy por detrás quedó ‘Gran Hermano 20’, que afrontó su semifinal con una leve recuperación, aunque insuficiente para cambiar su tendencia. El reality de Telecinco subió 0,5 puntos, pero se quedó en un discreto 8,1%. Mejor panorama vivió Antena 3, donde ‘Una nueva vida’ celebró una clara subida hasta el 11,6%, creciendo 0,9 puntos.
En el resto de ofertas, ‘Cuarto milenio’ también mejoró ligeramente y alcanzó un 7,3%, mientras que ‘Salvados’ se despidió de la temporada con un ascenso de 0,8 puntos, con correcto un 4,9%.
En la franja vespertina, destacó especialmente ‘Home cinema’, cuya primera sesión con la emisión de 'Animales fantásticos' firmó su mejor dato en nueve meses con un 9,1%, al tiempo que ‘Fiesta’ también mostró signos de fortaleza al crecer hasta un 9,5% en Telecinco.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Sin tiempo para morir”: 1.393.000 (13,7%)
Antena 3
Una nueva vida: 1.031.000 (11,6%)
Telecinco
Gran hermano: Semifinal express: 762.000 (6%)
Gran hermano: Semifinal: 558.000 (8,1%)
laSexta
Salvados: 639.000 (4,9%)
Salvados: 319.000 (3%)
Salvados: 155.000 (2,4%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 703.000 (5,3%)
Cuarto milenio: 754.000 (7,3%)
La 2
Imprescindibles: 249.000 (2%)
Al cielo con ella: 400.000 (3,2%)
Versión española “Una vida no tan simple”: 269.000 (3,2%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Muere otro día”: 340.000 (9,8%)
Antena 3
Una nueva vida: 149.000 (5,6%)
laSexta
Salvados: 117.000 (3,5%)
Cuatro
Cuarto milenio: 319.000 (8,5%)
Fútbol americano: NFL “Dallas Cowboys – Minnesota Vikings”: 131.000 (7%)
La 2
El palco: 13.000 (0,5%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Orgullo y prejuicio”: 1.104.000 (11,2%)
Sesión de tarde 2 “Sentido y sensibilidad”: 922.000 (9,3%)
Aquí la Tierra: 1.232.000 (10,9%)
Antena 3
Multicine “Navidad en las tierras altas”: 1.188.000 (12,1%)
Multicine 2 “Siempre es Navidad”: 1.003.000 (10,3%)
Multicine 3 “La fuente de los deseos”: 887.000 (8,2%)
Telecinco
Fiesta: 956.000 (9,5%)
laSexta
La Roca: 489.000 (5%)
Cuatro
Home Cinema "Animales fantásticos y dónde encontrarlos": 896.000 (9,1%)
Home Cinema 2 “Eragon”: 694.000 (7%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 385.000 (3,9%)
Grandes documentales: 227.000 (2,3%)
Se hace lo que se puede: 158.000 (1,6%)
Documentales de La 2: 233.000 (2,4%)
Beatus ille: 228.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 116.000 (17%)
Vuelvo a empezar: 306.000 (14%)
Viaje al centro de la tele: 269.000 (8,3%)
Viaje al centro de la tele: 373.000 (10%)
Viaje al centro de la tele: 408.000 (10,2%)
D Corazón: 643.000 (10%)
Antena 3
Pelopicopata: 18.000 (2,8%)
Los más…: 72.000 (3,1%)
El 1%: 153.000 (4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 332.000 (7,6%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 543.000 (10,7%)
La ruleta de la suerte: 1.166.000 (15,4%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 73.000 (4,1%)
Got Talent España: 265.000 (7,4%)
¡Vaya fama!: 409.000 (6,2%)
laSexta
Equipo de investigación: 20.000 (2,6%)
Aruser@s weekend: 159.000 (7,5%)
Equipo de investigación: 179.000 (4,9%)
Equipo de investigación: 260.000 (6,6%)
Equipo de investigación: 337.000 (7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 19.000 (2,7%)
¡Toma salami!: 22.000 (2,4%)
Volando voy: 126.000 (7,2%)
Volando voy: 339.000 (10,3%)
Viajeros Cuatro: 354.000 (9,2%)
Viajeros Cuatro: 428.000 (8,9%)
La 2
Universo UNED: 7.000 (1,3%)
Planeta helado 2: 12.000 (1,6%)
Los conciertos de La 2: 22.000 (1,7%)
Medina: 16.000 (0,9%)
Buenas noticias TV: 29.000 (1,3%)
Shalom: 37.000 (1,5%)
El día del señor: 173.000 (5,3%)
Últimas preguntas: 141.000 (3,8%)
Pueblo de Dios: 90.000 (2,4%)
Saber vivir: 54.000 (1,3%)
Zoom tendencias: 91.000 (2%)
Flash moda: 75.000 (1,4%)
El escarabajo verde: 72.000 (1,1%)
¡Qué animal!: 109.000 (1,3%)
Saber y ganar: Fin de semana: 136.000 (1,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.871.000 (19,7%)
Telediario 1: 1.428.000 (15%)
Noticias Cuatro 1: 725.000 (9,8%)
laSexta Noticias 14h: 617.000 (8,4%)
Informativos Telecinco 15h: 777.000 (8,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.731.000 (13,6%)
Telediario 2: 1.637.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 978.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 834.000 (7,6%)
Noticias Cuatro 2: 775.000 (7%)
RANKING
Diario: La 1 (11,5%), Antena 3 (10,4%), Telecinco (7,7%), Cuatro (7,5%), laSexta (4,8%), La 2 (2,6%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,8%), Telecinco (8,7%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno
- L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año
- Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo