Cambio histórico
'Los Simpson' rompen su regla más sagrada: fichan a esta reconocidísima actriz para poner voz a Maggie Simpson
Lindsay Lohan participará en un episodio especial donde Maggie hablará con una voz inédita en la serie.
Fox emitirá este domingo 14 de diciembre, a las 20:00 horas -hora local de Estados Unidos-, un episodio de la temporada 37 de 'Los Simpson' que marcará un hito en la historia de la serie. En esta entrega, titulada 'Parahormonal Activity', Maggie Simpson hablará de forma excepcional y lo hará con la voz de Lindsay Lohan, que se suma como estrella invitada al reparto.
El capítulo presenta un salto temporal que muestra a Maggie como una adolescente. Dentro de esta trama, el personaje aparece recuperándose de una laringitis, lo que explica un timbre más ronco y directo que, según el equipo creativo, encajaba con la interpretación de Lohan.
La escena clave llega cuando Maggie se dirige a Marge con una petición urgente. "Marge, no dejes que Bart coja el coche", expresa en un momento breve que han avanzado antes del estreno del episodio. La secuencia supone una de las escasas ocasiones en las que el personaje articula una frase completa, más allá del episodio de la cuarta temporada donde le puso voz Elizabeth Taylor.
Lohan, que inició su carrera como modelo infantil y alcanzó la fama internacional con películas como 'Tú a Londres y yo a California', 'Ponte en mi lugar', 'Chicas malas' o 'Herbie: A tope', se incorpora así a la lista de voces invitadas de la serie.
