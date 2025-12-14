Ernesto y Malena Alterio rompen su silencio tras la muerte de su padre Héctor Alterio: sus primeras palabras en el tanatorio

Ernesto y Malena Alterio han ofrecido sus primeras declaraciones públicas tras la muerte de su padre, Héctor Alterio. Ambos han atendido a los medios en el tanatorio, donde han dedicado unas palabras de despedida que ha recogido el programa 'DCorazón' de TVE.

Malena ha explicado cómo la familia afronta este momento. "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato. Esta cláusula es inevitable. Se fue de una manera bonita, como él ha sido siempre, se fue bonito", ha afirmado visiblemente emocionada.

Ernesto también ha querido destacar la figura de su padre y su forma de vivir hasta el último momento. "Muy agradecidos, con mucha pena, pero muy agradecidos por haber tenido al padre que tuvimos, y que se fue de la misma manera elegante que vivió, y que estuvo activo hasta el final", ha señalado.

Héctor Alterio falleció a los 96 años tras una extensa carrera como actor. En Argentina participó en títulos emblemáticos como 'La historia oficial', ganadora del Óscar como mejor película de habla no inglesa, y 'El hijo de la novia', que fue nominada en la misma categoría, aunque sin resultar ganadora. En 2003 recibió el Goya de Honor por su trayectoria.

En España intervino en producciones tan conocidas como 'Cuéntame cómo pasó', '7 vidas', 'Vientos de agua', 'El barco' y, más recientemente, en la serie 'Su majestad' de Prime Video, consolidando una presencia artística que marcó varias generaciones.