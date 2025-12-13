Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 12/12/2025

'La Voz' lidera con fuerza su última semifinal y 'De viernes' baja con su trío de invitados

En La 1, el cine sigue sin atrapar al público, pero al menos le sirve para ser tercera opción

'De viernes' / 'La voz'

'De viernes' / 'La voz' / TELECINCO/ ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'La Voz' emitió anoche su última semifinal mejorando con nota los registros obtenidos en el último mes. El talent show que presenta Eva González lideró con un gran 14,2% y 1.108.000 espectadores.

Por su parte, 'De viernes' no acierta con su trío de invitados formado por Fedra Lorente, Jessica Bueno y José María Almoguera y pierde ocho décimas en una semana hasta quedarse con un 10,9% y 847.000 seguidores.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, La 1 sigue sin dar con la tecla con el cine, pero al menos es tercera opción con un 8,7%, el cine de Cuatro logra un 6,1% y cierra el ránking el nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación' con un 5,8%.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 14,2% y 1.108.000

Telecinco

De viernes: 10,9% y 847.000

La 1

Plan de c1ne: Skyfall: 8,7% y 857.000

Cuatro

First Dates: 7,1% y 774.000

El Blockbuster: Liga de la Justicia: 6,1% y 591.000

laSexta

laSexta Clave: 4,2% y 441.000

laSexta Columna: 5,8% y 634.000

Equipo de Investigación: 5,8% y 602.000 / 4,4% y 346.000

La 2

Plano general: 1,9% y 207.000

Historia de nuestro cine: 3,1% y 271.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 8,9% y 229.000

La 1

Plan de C1ne 2: El mañana nunca muere: 7,1% y 323.000

Cine: La tierra prometida: 6,5% y 144.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,9% y 279.000 / 5,9% y 163.000

Cuatro

Cine Cuatro: El caballero oscuro: 4,8% y 189.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,8% y 1.218.000

Y Ahora Sonsoles: 9% y 730.000

Pasapalabra: 19,8% y 1.869.000

La 1

Directo al grano: 10,9% y 925.000

Valle Salvaje: 10,6% y 848.000

La promesa: 11,5% y 924.000

Malas lenguas: 12,1% y 1.042.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.257.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,6% y 717.000

El diario de Jorge: 9,5% y 766.000

Agárrate al sillón: 8,5% y 783.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 532.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,7% y 464.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 481.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 461.000

La 2

Saber y ganar: 2,3% y 202.000 / 5,7% y 517.000

Grandes Documentales: 3,5% y 300.000

Malas lenguas: 7,2% y 580.000

Reformas extraordinarias de George Clarke: 1,5% y 129.000

Los conciertos de La 2: 1,2% y 126.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,8% y 260.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,1% y 657.000

La ruleta de la suerte: 21,7% y 1.468.000

La 1

La Hora de La 1: 16,6% y 304.000

Mañaneros 360: 16,8% y 494.000 / 11,3% y 854.000

laSexta

Aruser@s: 14,4% y 201.000 / 16,2% y 331.000

Al Rojo Vivo: 8,6% y 296.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,8% y 147.000

El programa de Ana Rosa: 12,8% y 309.000

Vamos a ver: 9,3% y 562.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 9.000 / 1% y 18.000 / 2,3% y 48.000

En boca de todos: 7,5% y 222.000

La 2

El cazador: 1,6% y 97.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.129.000

Telediario 1: 14,4% y 1.310.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 834.000

laSexta Noticias 14H: 7,9% y 610.000

Noticias Cuatro 1: 7,2% y 487.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,7% y 2.213.000

Telediario 2: 12,9% y 1.373.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 786.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 595.000

Noticias Cuatro 2: 5,8% y 526.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,1%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).

TEMAS

