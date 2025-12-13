Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezPSOEGabriel MasfurrollBalizas V-16Acuerdo pescaAlemaniaMurciaCopaternidadCastelldefelsLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Audiencias 12/12/2025

José María Almoguera critica a su prima Alejandra Rubio delante de Terelu y le reprocha no interesarse por su salud: "No lo entiendo"

José María Almoguera se pronuncia sobre su distanciamiento con Alejandra Rubio y Terelu Campos da su opinión al respecto

José María Almoguera / Alejandra Rubio

José María Almoguera / Alejandra Rubio / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

José María Almoguera fue uno de los invitados anoche en 'De viernes'. El sobrino de Terelu Campos acudió al programa para actualizar su estado de salud después de someterse a una operación de corazón y aprovechó para criticar a su prima Alejandra Rubio delante de su madre, Terelu Campos, que fue una de las colaboradoras presentes en la entrevista.

El hijo de Carmen Borrego ha empezado agradeciendo a todos los que se han interesado por su estado de salud y ha lanzado el primer dardo a la hija de Terelu: "Que sepa que estoy bien no exime que no me lo pregunte ella".

Toda esta polémica se suma a las palabras de Rubio hace unas semanas en 'Vamos a ver' en las que confesaba que no había invitado a su primo al cumpleaños de si hijo, algo que no había sentado nada bien a Carmen Borrego, desatando mediáticamente una nueva guerra familiar.

Por su parte, Terelu se ha lavado las manos, asegurando que no tiene nada que ver en este distanciamiento y que es mejor que lo solucionen entre ellos: "Creo que los dos son suficientemente mayores para solucionar los temas que tengan entre ellos. No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver (...) Evidentemente no me vuelve loca de alegría".

Sin embargo, su sobrino Almoguera reprochaba la actitud de Alejandra: "Yo soy mayor y tengo claro que tengo que solucionar mis problemas, pero es que yo no tengo ningún problema. No quería que conociera a su hijo porque me preguntaban en el programa. He estado sin aparecer en ningún lado y tampoco me ha llamado ni ha querido saber ni quiere que conozca. He coincidido con ella me ha dado un beso y se ha ido. No lo entiendo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marcus Rashford, tras visitar un colegio en el Raval: 'Comprendo a la perfección la situación de estos niños
  2. Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
  3. Los dos nuevos radares de la Ronda Litoral de Barcelona empiezan a multar este viernes
  4. Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
  5. Los peajes de la C-32, la C-16 y los túneles de Vallvidrera y el Cadí subirán un 3% en 2026
  6. Detectados 24 supermercados en Barcelona que 'pinchaban' la electricidad: 2,85 millones de Kw defraudados
  7. Petroleras, gasolineras y transportistas se revuelven contra el 'megaplán' del Gobierno que impulsa sólo el coche eléctrico
  8. Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso

José María Almoguera critica a su prima Alejandra Rubio delante de Terelu y le reprocha no interesarse por su salud: "No lo entiendo"

José María Almoguera critica a su prima Alejandra Rubio delante de Terelu y le reprocha no interesarse por su salud: "No lo entiendo"

Vecinos del Carmel cortan la carretera de acceso al Park Güell para denunciar la "turistificación salvaje" en Barcelona

Vecinos del Carmel cortan la carretera de acceso al Park Güell para denunciar la "turistificación salvaje" en Barcelona

Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción

Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción

Los Comuns ven "dudas" en Illa para mantener la rebaja del transporte público: "Podría llegar a subir los precios"

Los Comuns ven "dudas" en Illa para mantener la rebaja del transporte público: "Podría llegar a subir los precios"

Aitor Esteban: "O el PSOE consigue detener la hemorragia de escándalos o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya"

Aitor Esteban: "O el PSOE consigue detener la hemorragia de escándalos o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya"

Unas 200 personas se manifiestan en Barcelona contra la caza de jabalís por la peste porcina: "Es una masacre"

Unas 200 personas se manifiestan en Barcelona contra la caza de jabalís por la peste porcina: "Es una masacre"

'La Voz' lidera con fuerza su última semifinal y 'De viernes' baja con su trío de invitados

'La Voz' lidera con fuerza su última semifinal y 'De viernes' baja con su trío de invitados

Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros

Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros