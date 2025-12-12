Nochevieja en el aire
RTVE confirma que Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas: el humorista deberá prolongar su parón profesional
La Corporación anuncia que Buenafuente necesita más tiempo de recuperación, lo que también aparta a Sílvia Abril de la retransmisión del 31 de diciembre.
RTVE ha anunciado este viernes, 12 de diciembre, que Andreu Buenafuente no podrá asumir la presentación de las Campanadas 2025-2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El humorista, según explica la cadena pública en un comunicado oficial, deberá prolongar su período de descanso y mantener detenido su calendario profesional durante más tiempo del esperado, a fin de garantizar una recuperación completa.
*En elaboración...
