Es noticia
Nochevieja en el aire

RTVE confirma que Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas: el humorista deberá prolongar su parón profesional

La Corporación anuncia que Buenafuente necesita más tiempo de recuperación, lo que también aparta a Sílvia Abril de la retransmisión del 31 de diciembre.

Los humoristas y presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Los humoristas y presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril / J J Guillen / EFE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

RTVE ha anunciado este viernes, 12 de diciembre, que Andreu Buenafuente no podrá asumir la presentación de las Campanadas 2025-2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El humorista, según explica la cadena pública en un comunicado oficial, deberá prolongar su período de descanso y mantener detenido su calendario profesional durante más tiempo del esperado, a fin de garantizar una recuperación completa.

