'Horizonte' se afianza como líder del jueves mientras 'Gran Hermano' baja al unidígito en su gala principal

El jueves volvió a ser terreno favorable para ‘Horizonte’, que se impuso como la oferta más vista del prime time con un 12,3% de cuota. El espacio de Cuatro aprovechó la debilidad de sus rivales y se colocó en cabeza, superando tanto a La 1 como a Antena 3 y dejando atrás con claridad a Telecinco. Un liderazgo que se consolida tras crecer 1,7 puntos en una sola semana.

En La 1, ‘Dra. Fabiola Jones’ confirmó su mejoría y subió hasta un 10,8%, avanzando 0,6 puntos respecto a su estreno y situándose como segunda opción de la franja. Antena 3, por su parte, logró un discreto repunte con ‘La encrucijada’, que alcanzó el 9%, mientras que en laSexta el documental ‘Los Borbones: Una familia real’ se mantuvo estable en un 6,6%.

El gran damnificado de la noche volvió a ser ‘Gran Hermano’. El reality firmó un nuevo mínimo histórico en prime time con un 8,8%, tras perder 1,5 puntos en una semana y quedar relegado a la cuarta posición de su franja. Ni siquiera el tramo exprés, que subió ligeramente hasta un 5,7%, consiguió cambiar una tendencia claramente descendente en la recta final del concurso.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.503.000 (12,3%)

Dra. Fabiola Jones: 852.000 (10,8%)

Antena 3

El hormiguero: 2.039.000 (16,9%)

La encrucijada: 649.000 (9%)

Telecinco

Gran hermano express: 687.000 (5,7%)

Gran hermano: 510.000 (8,8%)

laSexta

laSexta clave: 493.000 (4,4%)

El intermedio: 911.000 (7,4%)

Los Borbones: 462.000 (6,6%)

Cuatro

First dates: 648.000 (5,4%)

First dates: 841.000 (6,9%)

Horizonte: 742.000 (12,3%)

La 2

Cifras y letras: 530.000 (4,5%)

Cifras y letras: 866.000 (7%)

El cine de La 2 “El legado (2022)”: 237.000 (2,1%)

Documentos TV: 78.000 (1,1%)

LATE NIGHT

La 1

Dra. Fabiola Jones: 207.000 (5,9%)

Felinos noche y día: 103.000 (5,5%)

Antena 3

La encrucijada: 480.000 (12,3%)

La encrucijada: 100.000 (4,5%)

Telecinco

La que se avecina: 198.000 (8%)

laSexta

Los Borbones: 180.000 (7,2%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 141.000 (7,2%)

La 2

Cine “Ladrones con clase 2”: 33.000 (0,9%)

Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 818.000 (10,4%)

Valle salvaje: 808.000 (11,1%)

La promesa: 915.000 (11,9%)

Malas lenguas: 993.000 (11,4%)

Aquí la Tierra: 1.267.000 (12,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.241.000 (15,2%)

Y ahora, Sonsoles: 679.000 (8,9%)

Pasapalabra: 2.007.000 (20,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 733.000 (9,6%)

El diario de Jorge: 771.000 (9,9%)

Agárrate al sillón: 755.000 (7,8%)

laSexta

Zapeando: 441.000 (5,5%)

Más vale tarde: 485.000 (6,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 532.000 (6,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 421.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 471.000 (5,4%)

Dra. Fabiola Jones: 312.000 (4%)

Malas lenguas: 505.000 (6,7%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 123.000 (1,4%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 173.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 346.000 (18,5%)

Mañaneros 360: 509.000 (17,3%)

Mañaneros 360: 889.000 (11,9%)

Antena 3

Espejo público: 286.000 (11,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 785.000 (17,5%)

La ruleta de la suerte: 1.566.000 (23%)

Telecinco

La mirada crítica: 132.000 (7,9%)

El programa de AR: 334.000 (13,8%)

Vamos a ver: 600.000 (9,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 201.000 (14,6%)

Aruser@s: 358.000 (17,1%)

Al rojo vivo: 264.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)

Alerta cobra: 13.000 (0,8%)

Alerta cobra: 40.000 (2,1%)

Alerta cobra: 73.000 (3,4%)

En boca de todos: 257.000 (8,6%)

La 2

Zoom tendencias: 8.000 (0,8%)

Zoom tendencias: 6.000 (0,5%)

Mares supremos: 4.000 (0,2%)

Saber vivir: 8.000 (0,4%)

Aquí hay trabajo: 5.000 (0,3%)

La aventura del saber: 9.000 (0,4%)

Caravana educativa: 11.000 (0,5%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 9.000 (0,4%)

El western de La 2 “Lanza rota”: 83.000 (2,7%)

El cazador: 106.000 (1,9%)

Saber y ganar: 147.000 (1,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.258.000 (25,5%)

Telediario 1: 1.300.000 (14,7%)

Informativos Telecinco 15h: 895.000 (10,1%)

laSexta Noticias 14h: 621.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 438.000 (6,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.421.000 (20,6%)

Telediario 2: 1.576.000 (13,5%)

laSexta Noticias 20h: 712.000 (7,5%)

Informativos Telecinco 21h: 830.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 460.000 (4,9%)

Matinal

Telediario matinal: 125.000 (15,9%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 165.000 (14,3%)

El Matinal (Telecinco): 88.000 (7,8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,7%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).