Audiencias 11/12/2025
'Horizonte' se afianza como líder del jueves mientras 'Gran Hermano' baja al unidígito en su gala principal
El programa de Iker Jiménez, marca un 12,3% en Cuatro, atraviesa uno de sus mejores momentos.
El jueves volvió a ser terreno favorable para ‘Horizonte’, que se impuso como la oferta más vista del prime time con un 12,3% de cuota. El espacio de Cuatro aprovechó la debilidad de sus rivales y se colocó en cabeza, superando tanto a La 1 como a Antena 3 y dejando atrás con claridad a Telecinco. Un liderazgo que se consolida tras crecer 1,7 puntos en una sola semana.
En La 1, ‘Dra. Fabiola Jones’ confirmó su mejoría y subió hasta un 10,8%, avanzando 0,6 puntos respecto a su estreno y situándose como segunda opción de la franja. Antena 3, por su parte, logró un discreto repunte con ‘La encrucijada’, que alcanzó el 9%, mientras que en laSexta el documental ‘Los Borbones: Una familia real’ se mantuvo estable en un 6,6%.
El gran damnificado de la noche volvió a ser ‘Gran Hermano’. El reality firmó un nuevo mínimo histórico en prime time con un 8,8%, tras perder 1,5 puntos en una semana y quedar relegado a la cuarta posición de su franja. Ni siquiera el tramo exprés, que subió ligeramente hasta un 5,7%, consiguió cambiar una tendencia claramente descendente en la recta final del concurso.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.503.000 (12,3%)
Dra. Fabiola Jones: 852.000 (10,8%)
Antena 3
El hormiguero: 2.039.000 (16,9%)
La encrucijada: 649.000 (9%)
Telecinco
Gran hermano express: 687.000 (5,7%)
Gran hermano: 510.000 (8,8%)
laSexta
laSexta clave: 493.000 (4,4%)
El intermedio: 911.000 (7,4%)
Los Borbones: 462.000 (6,6%)
Cuatro
First dates: 648.000 (5,4%)
First dates: 841.000 (6,9%)
Horizonte: 742.000 (12,3%)
La 2
Cifras y letras: 530.000 (4,5%)
Cifras y letras: 866.000 (7%)
El cine de La 2 “El legado (2022)”: 237.000 (2,1%)
Documentos TV: 78.000 (1,1%)
LATE NIGHT
La 1
Dra. Fabiola Jones: 207.000 (5,9%)
Felinos noche y día: 103.000 (5,5%)
Antena 3
La encrucijada: 480.000 (12,3%)
La encrucijada: 100.000 (4,5%)
Telecinco
La que se avecina: 198.000 (8%)
laSexta
Los Borbones: 180.000 (7,2%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 141.000 (7,2%)
La 2
Cine “Ladrones con clase 2”: 33.000 (0,9%)
Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 818.000 (10,4%)
Valle salvaje: 808.000 (11,1%)
La promesa: 915.000 (11,9%)
Malas lenguas: 993.000 (11,4%)
Aquí la Tierra: 1.267.000 (12,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.241.000 (15,2%)
Y ahora, Sonsoles: 679.000 (8,9%)
Pasapalabra: 2.007.000 (20,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 733.000 (9,6%)
El diario de Jorge: 771.000 (9,9%)
Agárrate al sillón: 755.000 (7,8%)
laSexta
Zapeando: 441.000 (5,5%)
Más vale tarde: 485.000 (6,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 532.000 (6,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 421.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: 471.000 (5,4%)
Dra. Fabiola Jones: 312.000 (4%)
Malas lenguas: 505.000 (6,7%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 123.000 (1,4%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 173.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 346.000 (18,5%)
Mañaneros 360: 509.000 (17,3%)
Mañaneros 360: 889.000 (11,9%)
Antena 3
Espejo público: 286.000 (11,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 785.000 (17,5%)
La ruleta de la suerte: 1.566.000 (23%)
Telecinco
La mirada crítica: 132.000 (7,9%)
El programa de AR: 334.000 (13,8%)
Vamos a ver: 600.000 (9,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 201.000 (14,6%)
Aruser@s: 358.000 (17,1%)
Al rojo vivo: 264.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)
Alerta cobra: 13.000 (0,8%)
Alerta cobra: 40.000 (2,1%)
Alerta cobra: 73.000 (3,4%)
En boca de todos: 257.000 (8,6%)
La 2
Zoom tendencias: 8.000 (0,8%)
Zoom tendencias: 6.000 (0,5%)
Mares supremos: 4.000 (0,2%)
Saber vivir: 8.000 (0,4%)
Aquí hay trabajo: 5.000 (0,3%)
La aventura del saber: 9.000 (0,4%)
Caravana educativa: 11.000 (0,5%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 9.000 (0,4%)
El western de La 2 “Lanza rota”: 83.000 (2,7%)
El cazador: 106.000 (1,9%)
Saber y ganar: 147.000 (1,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.258.000 (25,5%)
Telediario 1: 1.300.000 (14,7%)
Informativos Telecinco 15h: 895.000 (10,1%)
laSexta Noticias 14h: 621.000 (8,2%)
Noticias Cuatro 1: 438.000 (6,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.421.000 (20,6%)
Telediario 2: 1.576.000 (13,5%)
laSexta Noticias 20h: 712.000 (7,5%)
Informativos Telecinco 21h: 830.000 (7,2%)
Noticias Cuatro 2: 460.000 (4,9%)
Matinal
Telediario matinal: 125.000 (15,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 165.000 (14,3%)
El Matinal (Telecinco): 88.000 (7,8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,7%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).
