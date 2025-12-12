La entrevista de Iñaki Urdangarín marca máximo de audiencia en RTVE

El estreno de 'Pla Seqüència' este jueves en La 2Cat se ha convertido en un fenómeno televisivo en Cataluña. El nuevo formato conducido por Jordi Basté debutó con un sorprendente 9,2% de cuota de pantalla, la cifra más alta registrada por un estreno en la cadena desde que existen mediciones. El espacio reunió a 145.000 espectadores de media y alcanzó 278.000 contactos, impulsado por el enorme interés generado por la primera entrevista televisiva de Iñaki Urdangarin tras finalizar su condena. El Making of emitido a continuación mantuvo el éxito con un notable 8,4%, consolidando la noche como un hito para TVE en Cataluña.

La conversación, grabada en un único plano secuencia de 55 minutos, exploró por primera vez en televisión la dimensión más personal del exdeportista. Urdangarín confesó a Basté que los primeros meses en prisión marcaron un punto de inflexión emocional: "He llorado muchísimo los primeros tres meses; no se lo deseo a nadie". Según relató, su paso por la cárcel de Brieva —un módulo vacío al recomendarle ingresar en una prisión de mujeres por “seguridad”— implicó una doble carga: pérdida de libertad y aislamiento, agravado por las restricciones de la pandemia.

Durante esos casi tres años, encontró refugio en el deporte, la formación y la introspección. Explicó que realizó un curso de bienestar emocional, un máster en Psicología Coaching por la UNED y estudios como entrenador profesional de balonmano. Sin embargo, su relato también incluyó un capítulo doloroso: "Materialmente perdí prácticamente todo lo que tenía", afirmó, antes de abordar la ruptura con la infanta Cristina en 2022: "Es uno de los amores de mi vida… lo pasamos muy mal. Es una mujer a la que quiero mucho".

Urdangarin dedicó igualmente palabras de reconocimiento a sus hijos, a quienes definió como "un ejemplo de resiliencia", y a su madre, con la que convivió durante sus primeros meses en libertad: "Ha sido mi primer apoyo siempre". La entrevista se centró también en su presente y futuro profesional, apuntando a nuevos proyectos vinculados al ámbito empresarial y al desarrollo personal.

El éxito del estreno de 'Pla Seqüència' no solo confirma el interés por escuchar a Urdangarin en primera persona, sino que consolida el formato de Basté —basado en conversaciones largas, sin cortes y de tono profundamente humano— como una de las apuestas más potentes de la temporada en la televisión catalana.