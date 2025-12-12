Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche intensa

Esta actriz, víctima de una estafa, se sienta por primera vez en '¡De viernes!' para contar la verdad de su ruina económica: todos los invitados del programa de Telecinco

Fedra Lorente contará por primera vez en televisión la estafa de 50.000 euros que dejó a su familia sin recursos, mientras Jessica Bueno, José María Almoguera y Yola Berrocal afrontan sus propios conflictos en directo.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, en '¡De viernes!'

Beatriz Archidona y Santi Acosta, en '¡De viernes!' / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

‘¡De Viernes!’ prepara una de sus emisiones más complicadas con el programa de esta noche. La primera en tomar asiento será Fedra Lorente, que vuelve a televisión tras la muerte de su marido, Miguel Morales, dispuesta a explicar cómo una estafa de 50.000 euros ejecutada contra él ha terminado arrastrándola a una situación económica límite. La actriz, conocida como "La Bombi", detallará quién engañó a su esposo, cómo operó la trama y qué opciones reales tiene para afrontar unas deudas que la han llevado incluso a solicitar ayuda a Cáritas.

La noche continuará con el regreso de Jessica Bueno, que contestará a las palabras de Jota Peleteiro tras su última intervención en el programa. La modelo responderá a las afirmaciones del exfutbolista sobre Kiko Rivera, y también sobre su relación pasada, después de que él se mostrara molesto con lo que Jessica relató en 'Supervivientes All Stars', donde confesó haberse sentido perdida y descuidada durante su matrimonio.

Otro regreso esperado será el de José María Almoguera, que reaparecerá apenas tres días después de su operación de urgencia por un fallo en el marcapasos que lleva desde hace doce años. El hijo de Carmen Borrego explicará cómo se encuentra tras el susto y hablará abiertamente del distanciamiento con su prima Alejandra Rubio, que no fue informada de su ingreso, y que ha generado un notable movimiento mediático en los últimos días.

Para cerrar la emisión, el programa vivirá un nuevo capítulo en el conflicto entre Yola Berrocal y Sonia Monroy. Tras el enfrentamiento que rompió su amistad, será Alba, sobrina de Sonia, quien se siente frente a Yola para pedir perdón y desmontar la acusación de que ella quiso acaparar los focos durante 'Supervivientes All Stars'. Según la joven, fue su propia tía quien tensó la relación y la alejó del concurso.

