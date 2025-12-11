¿Por qué no se puede ver este episodio navideño de ‘Aquí no hay quien viva’ en Netflix? Este es el posible motivo

‘Aquí no hay quien viva’ se ha convertido en una serie de culto. Tanto es así, que todas las plataformas se pelena por tenerla. Netflix, Max, Prime Video. Todas ellas cuentan con la ficción de los hermanos Caballero, aunque parece que no todos de la misma forma, pues uno de los episodios no se encuentra disponible en una de las plataformas.

Se trata del décimo episodio de la tercera temporada de la ficción, que se titula ‘Érase un belén’, en el que la comunidad de vecinos decide participar en un concurso de belenes vivientes que ha hecho la archidiócesis. Juan Cuesta les propone a todos participar, dejándose embriagar por el espíritu navideño de las fechas. Eso sí, será entonces cuando se desvele el idilio amoroso entre él e Isabel “La Hierbas”.

Este episodio tan importante para la serie, y que desencadena varias tramas en los siguientes episodios se encuentra disponible en plataformas como Max o Prime Video, pero está totalmente desaparecido en Netflix. Pero, ¿cuál es el motivo por el que este episodio no aparece en la lista de todos los disponibles en la empresa norteamericana de vídeo bajo demanda?

Pues el periodista Jorge Neila parece haber encontrado una razón, que ha expuesto en sus redes sociales. En el episodio, el personaje de Mariano tiene que vestirse de Baltasar, el rey negro, y para ello, deciden pintarle la cara. Esto es conocido como “blackface”, que se podría explicar como el hecho de pintar la cara con tonos que no son naturales y con finalidad principalmente humorística o caricaturesca. Un hecho que se considera racista y lo que podría haber hecho que Netflix eliminara este episodio de su catálogo.