Es noticia
¿Se podrá ver la entrevista de Iñaki Urdangarín fuera de Cataluña? RTVE responde

La corporación pública aclara a YOTELE cómo y dónde podrá seguirse la primera entrevista televisiva del exduque de Palma desde su salida de prisión.

Iñaki Urdangarín en 'Pla Seqüència'

Iñaki Urdangarín en 'Pla Seqüència' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
RTVE ha respondido a una de las grandes preguntas que ha surgido tras anunciarse la primera entrevista en televisión de Iñaki Urdangarin desde que abandonó la cárcel hace año y medio: ¿podrá verse en toda España? La corporación confirma a YOTELE que la emisión lineal estará restringida a Cataluña, ya que el programa 'Pla seqüència' se ofrecerá solo a través de La 2 Cat, el canal autonómico de RTVE. En el resto del país, la entrevista no se verá por televisión en abierto, aunque sí estará disponible en RTVE Play.

Fuentes de la cadena puntualizan que el contenido podrá seguirse en streaming sin restricciones territoriales y que, al tratarse de una conversación íntegramente en catalán, irá subtitulada para hacerla accesible al público general. De este modo, cualquier espectador podrá ver la entrevista, pero no por televisión tradicional fuera de Cataluña, sino únicamente online.

La conversación con Jordi Basté inaugurará este jueves 'Pla seqüència', un formato de entrevistas sin edición ni pausas cuya vocación es mostrar a los invitados en un entorno íntimo y sin filtros. Urdangarin, según avanza el presentador, aparece "muy sincero", repasando tanto su pasado como su proyecto de futuro. Entre las declaraciones destacadas, reconoce que lloró “muchísimo” durante sus tres primeros meses en prisión y que el proceso le ha servido para “aprender”.

El exmarido de la infanta Cristina, condenado a cinco años y diez meses por el caso Nóos —prevaricación, fraude, tráfico de influencias y delitos fiscales—, se convirtió en 2018 en el primer familiar directo del rey en ingresar en prisión. Tras su paso por la cárcel de Brieva, los permisos de voluntariado en Madrid, su traslado al CIS de Alcalá de Henares y una última etapa en Zaballa, Urdangarin reconstruye ahora en televisión cómo vivió esa etapa y qué espera de la vida tras su reinserción.

Pla seqüència, con capítulos de 50 minutos que se presentan como “conversaciones” más que entrevistas, contará también en próximas entregas con Joan Laporta, Emma Vilarasau, Lluís Llach o Sergi López. Pero es la charla con Urdangarin la que abre el formato, y la que ya ha despertado interés nacional pese a su emisión restringida.

