Luis Fernández estrena 'Los protegidos: Un nuevo poder': "Esta temporada es la más parecida al principio, a la serie original"

Luis Fernández vuelve como Culebra en 'Los protegidos: Un nuevo poder', una temporada que recupera el espíritu familiar de los inicios y que llega cargada de cambios para sus protagonistas. El actor adelanta a YOTELE cómo ha sido este regreso, la evolución del personaje, el reencuentro con viejos compañeros y la mezcla de universos que conecta la serie con la nueva generación. También reflexiona sobre el futuro del proyecto y el papel del público en mantener viva la ficción quince años después.

YOTELE. ¿Cómo os anunciaron el regreso de 'Los protegidos' con una nueva temporada? Porque parecía ya una serie cerrada con el final de la temporada anterior.

LUIS FERNÁNDEZ. La noticia nos llegó, como siempre, a través de nuestros representantes. Es verdad que todos teníamos la sensación de que la temporada anterior había cerrado el ciclo, pero ahora tengo la expectativa de que todavía tenemos mucho que contar. Es una serie que se mantiene viva gracias al público. Si no ha dejado de hacerse, aunque haya años de diferencia entre cada regreso, es por ellos. Para mí, esta temporada y la anterior son prácticamente una misma temporada. Este año, gracias a Oriol y a todo lo que ha escrito Carlos García Miranda, creo que es la temporada más parecida al principio, a la serie original: la unión de la familia, el espíritu navideño que nos ha reencontrado y un enfoque más humano de los personajes. En mi caso, vais a ver una evolución personal muy bonita en Culebra. Es un trabajo que se va a reflejar en pantalla. Como digo, la serie sigue viva porque el público así lo quiere.

YOTELE. Esta evolución de Culebra la mencionas en otras entrevistas. ¿Cómo va a ser ese cambio en él y en su relación con los demás personajes?

LUIS FERNÁNDEZ. Creo que por fin ha madurado, para bien. Siempre ha tenido un punto de síndrome de Peter Pan y se ha dado cuenta de que estaba haciendo mal las cosas. Vais a verlo colocado en distintos lugares emocionales. Culebra ha crecido personalmente. La relación con Sandra evoluciona: esa discordancia de pensamientos que tenían ahora él intenta entenderla más, entender a su mujer, a su familia, y sobre todo asumir que es padre y debe educar a una criatura. Carlos ya había escrito la temporada con esa base, y hablando con Oriol quisimos darle este regalo al personaje. También a nivel profesional para mí. Después de tantos años interpretando a Culebra, le tengo muchísimo respeto, pero ahora le tengo aún más cariño por cómo ha evolucionado.

YOTELE. ¿Qué tramas vamos a ver en esta nueva temporada? ¿Por qué cosas van a atravesar los Castillo?

LUIS FERNÁNDEZ. Seguimos siendo “los perseguidos”, como siempre ha sido en la serie. Luchamos contra gente que quiere hacer el mal y que nos busca. Esa es una trama central: resolver y dar paz a las navidades. Luego hay tramas personales muy variadas. Una de mis favoritas es la de Lucía, interpretada por Maggie García. Para mí es una grandísima actriz, y lo digo de verdad: está muy poco explotada. Su trama es muy bonita y hace algo muy distinto al resto. Si tuviera que destacar a alguien, sería a ella. A nivel personal, mi trama con Ana Fernández y con Cosette también es muy bonita. Vais a ver un cambio precioso entre Sandra y Culebra: un entendimiento de pareja, profundizar en sus sentimientos, expresar lo que sienten. Eso siempre suma.

YOTELE. ¿Y cómo fue el reencuentro con Angie Cepeda después de tantos años?

LUIS FERNÁNDEZ. Fue precioso. Y también fue como si no hubiera pasado el tiempo. Esta serie tiene algo que no solo ha enganchado al público, también a nosotros personalmente. Ese vínculo de amistad de hace 15 años sigue muy vivo. Somos una pequeña gran familia. La serie nos ha permitido hacer muchos amigos y eso se nota cuando volvemos a encontrarnos.

YOTELE. Ya habéis conectado anteriormente con 'Física o Química' y ahora lo hacéis con 'FoQ: La nueva generación'. ¿Cómo va a ser este crossover?

LUIS FERNÁNDEZ. Nos lo pasamos muy bien. El día que rodamos con ellos pudimos ver la frescura y las ganas que tienen los nuevos actores. Carlos García Miranda hace ese mundo mágico y lo transforma, pero también lo hace real, como pasó con 'Física o Química', donde ya tuvimos un crossover. A mí me encanta mezclar universos. Creo que a la gente también le gusta. Esto no es nuevo: el otro día leí que Emilio Aragón hizo un cameo en 'Farmacia de guardia' viniendo de 'Médico de familia', incluso siendo de cadenas distintas. Y ya se hizo también con Yoli y Culebra: Yoli iba a 'Los protegidos' a hacer un casting porque quería ser actriz. Es algo que viene de lejos y está bien que continúe.

YOTELE. Y tú que ya sabes cómo termina esta temporada… ¿ves futuro más allá de 'Un nuevo poder'?

LUIS FERNÁNDEZ. Nunca se sabe. Pensábamos que todo había terminado, y mira. Personalmente creo que aún tiene mucha vida. ¿La razón? El público. Son ellos los que mantienen viva la serie. No es la cadena ni las productoras, es la gente. Hay demanda de una serie que es familiar, que habla de valores, de unión, de gente diferente. Habla de poderes, sí, pero sobre todo de personas distintas. Y eso es muy bonito.

YOTELE. ¿Y proyectos nuevos más allá de 'Los protegidos'?

LUIS FERNÁNDEZ. Por ahora estoy expectante. Estamos en plena promoción de 'Los protegidos', que se estrena este domingo 14, y hasta ahí puedo decir.