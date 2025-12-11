Juanpi pierde el control en ‘La isla de las tentaciones’: lanza su asiento y abandona la hoguera al ver a su novia manteniendo sexo con un soltero

'La isla de las tentaciones 9' sigue dejando momrbtos de absoluta tensión y drama en Telecinco. Si el pasado lunes veíamos a Almudena desgarrarse frente al espejo, anoche fuimos testigos de cómo Juanpi perdió los nervios y el control.

El joven acudía a la nueva hoguera de los chicos junto al resto de compañeros deseando no ver imágenes desgradables de su chica, pero sucedió todo lo contrario: "Esta mujer a mí no me merece. No la conozco, esta no es mi novia, no pensaba que ella iba a ser así con otro", decía ante las primeras imágenes que mostraba la tablet.

"Por la noche es verdad que tampoco la he respetado, pero no estoy todo el día igual, no estoy todo el rato guarreando", aseguraba sobre su compartamiento con Mara.

En ese momento, se venía lo pero, pues Sandra Barneda advertía de que había más imágenes para Juanpi, unas en las que su novia mantenía sexo con Andrea: "No puedo verlo, esta mujer no me quiere, no quiero escucharlo", se quejaba el joven. "Esto es vergonzoso, ya es pisotearte", añadía Darío.

"Le ha faltado tiempo, mi madre tenía razón, va de mosquita muerta, ¿no siente ya por mí tan rápido? Yo tenía pensado un futuro con ella, pensaba que me iba a vivir con ella cuando saliera de aquí", se lamentaba Juanpi ante la presentadora.

En las últimas imágenes se mostraban más momentos de Sandra y Andrea en la cama y Juanpi estalla por completo, perdiendo el control y lanzado por los aires su asiento, con amago de marcharse de la hoguera: "Que no quiero ver nada más de esa niña, que no, no quiero verlo treinta veces. No me salen ni las palabras ni las lágrimas, no tengo ni saliva".