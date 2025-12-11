Por un rótulo
El PP acentúa su guerra contra TVE y la Comunidad de Madrid demanda a 'Mañaneros'
La denuncia obedece a un rótulo en el que el programa de Javier Ruiz vinculaba una subvención al Colegio de Abogados
La guerra entre el PP y TVE continúa, más aún con la demanda de la Comunidad de Madrid al programa 'Mañaneros'. El objeto de la demanda es el rótulo que vinculaba una subvención de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
El rótulo en cuestión fue emitido el pasado 1 de diciembre y el texto era el siguiente: "Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal y, después, licencia para convertirse en universidad".
Ese mismo día, el programa de TVE recibió una carta del Ejecutivo madrileño que aclaraba que la tramitación de ese centro universitario había comenzado en 2023: "Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al ICAM y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley", rezaba el texto.
En el escrito, la Comunidad de Madrid exigía la rectificación de 'Mañaneros', que por no haberse producido ha llevado al gobierno de Ayuso a tomar la decisión de interponer una demanda contra el programa de TVE.
