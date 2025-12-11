Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà, Cristina Pardo y Javi Hoyos sorprenden al protagonizar la nueva campaña navideña de Campofrío contra la polarización

Campofrío ha desvelado su tradicional campaña navideña, esta vez bajo el título ‘Polarizados’, una pieza que vuelve a recurrir al humor para retratar un clima social en el que la crispación se ha convertido en rutina. La marca plantea una llamada a reconectar y a recordar “lo que nos hace disfrutar juntos”, sin dejar que el enfrentamiento constante marque la convivencia, según explica Juana Manso, directora de Marketing.

Para ello, la campaña reúne a un elenco de rostros mediáticos encabezado por Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà, Cristina Pardo y Javi Hoyos, además de Carmen Machi, Pepón Nieto, Salva Reina, Henar Álvarez y la creadora de contenido Aitana Soriano. Todos ellos participan en escenas que caricaturizan la polarización llevada al extremo: desde una ficticia Unidad de Polarizados Intensivos hasta relojes que miden el nivel de crispación o juegos familiares diseñados para discutir.

El anuncio está narrado por Ana Rivero, taquígrafa del Congreso durante más de 50 años, que ejerce como testigo privilegiada de cómo las diferencias de opinión han pasado de ser constructivas a convertirse en motivo de distancia social. Su presencia guía un relato que combina sátira y reflexión para mostrar que la confrontación se ha colado en los gestos más cotidianos.

Dirigida por Félix Sabroso y Jau Fornés y producida por Roma, la campaña ha sido rodada en distintas localizaciones de Madrid, como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales o varios centros educativos. La agencia This is Libre firma esta pieza con aspiración cinematográfica que se suma al histórico catálogo de campañas navideñas icónicas de Campofrío.

‘Polarizados’ ya está disponible en televisión, cine y redes sociales bajo los hashtags #CampofríoNavidad y #Polarizados, y concluye con una reflexión de Rivero que sintetiza el espíritu del anuncio: “Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: nos necesitamos como el comer”.