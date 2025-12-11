'El 1%' vuelve a escalar y consigue el sorpasso sobre 'Hasta el fin del mundo'

'El 1%' consiguió anoche el ansiado sorpasso y recuperó el liderazgo de la noche del miércoles, que lo había perdido desde el estreno de 'Hasta el fin del mundo'. El concurso de Arturo Valls mejora 4 décimas respecto a la semana pasada y encadena 3 semanas consecutivas ganando apoyo hasta lograr un 12,2% y 884.000 espectadores.

Por su parte, el reality de La 1 sigue bajando y parece no tocar suelo. Anoche fue la primera emisión que no alcanzó lo más alto del ranking y se vio superada al cosechar un 11,3% y 686.000 seguidores.

En Telecinco, 'La agencia' se despide fría por debajo del doble dígito. El último capítulo, que contó con Silvia Abril como invitada, sólo logra atraer al 8% y 580.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 13,1% y 1.740.000

El 1%: 12,2% y 884.000

La 1

La revuelta: 10,7% y 1.416.000

Hasta el fin del mundo: 11,3% y 686.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 10,3% y 1.340.000

La agencia: 8% y 580.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 473.000

El Intermedio: 5,8% y 780.000

Cazadores de imágenes: 4,8% y 473.000

Cuatro

First Dates: 5% y 646.000 / 5,4% y 703.000

Callejeros: 4,3% y 310.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 480.000 / 6% y 811.000

Imma Tataranni: 1,5% y 195.000 / 1,7% y 143.000

LATE NIGHT

Antena 3

El 1%: 11,2% y 331.000

La 1

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo: 11,8% y 262.000

Exceso de equipaje: 9,4% y 159.000

Telecinco

La agencia: 4,6% y 142.000

Cuatro

Callejeros: 4,9% y 153.000

El Desmarque: 3,4% 60.000

laSexta

Cazadores de imágenes: 3,8% y 206.000

Cuerpo de élite: 3,7% y 96.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,5% y 1.274.000

Y Ahora Sonsoles: 9,9% y 785.000

Pasapalabra: 19,6% y 2.045.000

La 1

Directo al grano: 10,7% y 892.000

Valle Salvaje: 10,5% y 794.000

La promesa: 12,9% y1.036.000

Malas lenguas: 11,4% y 1.029.000

Aquí la tierra: 12% y 1.280.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,1% y 740.000

El diario de Jorge: 10% y 809.000

Agárrate al sillón: 7,5% y 761.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 504.000

Más Vale Tarde: 5,9% y 470.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,5% y 536.000

Lo sabe, no lo sabe: 5% y 408.000

La 2

Saber y ganar 1,8% y 167.000 / 5,3% y 493.000

Grandes Documentales: 3,5% y 295.000

Cine: Profesiones salvajes: 3,8% y 291.000

Malas lenguas: 7,5% y 589.000

Reformas extraordinarias de George Clarke: 2% y 184.000 / 2% y 212.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,4% y 309.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,1% y 839.000

La ruleta de la suerte: 21,9% y 1.590.000

La 1

La Hora de La 1: 19,5% y 373.000

Mañaneros 360: 16,7% y 504.000 / 12,3% y 991.000

laSexta

Aruser@s: 14% y 195.000 / 13,5% y 288.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 293.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,8% y 131.000

El programa de AR: 12,2% y 304.000

Vamos a ver: 9% y 573.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,8% y 31.000 / 2,3% y 44.000 / 2,9% y 64.000

En boca de todos: 7,2% y 219.000

La 2

El cazador: 2% y 130.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.239.000

Telediario 1: 15,3% y 1.452.000

Informativos Telecinco 15H: 10,1% y 958.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 636.000

Noticias Cuatro 1: 6,3% y 455.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,9% y 2.228.000

Telediario 2: 11,5% y 1.419.000

Informativos Telecinco 21H: 6,5% y 797.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 740.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 496.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).