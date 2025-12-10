El tatuador favorito de las celebrities estrena una técnica revolucionaria que está causando furor en España

Miguel Bohigues, uno de los tatuadores más solicitados por celebrities nacionales e internacionales, ha dado un salto tecnológico que está llamando la atención del mundo del tatuaje y del entretenimiento. Su estudio en Aldaia (Valencia), ya conocido por recibir a figuras como Neymar, Fernando Torres, Rodrigo de Paul, Otamendi, Marc Bartra o Javi Martínez, estrena un sistema de sedación profesional que permite realizar sesiones de ocho horas —o incluso más— sin que el cliente sufra dolor ni agotamiento. Una experiencia inédita en España dentro de un estudio de tatuaje.

La nueva técnica ha sido implantada junto a un equipo médico encabezado por un anestesista y un enfermero especializado, lo que permite a Bohigues y a su equipo trabajar con una precisión y un ritmo antes impensables. Gracias a ello, los clientes pueden afrontar piezas monumentales en una única jornada, algo especialmente demandado por famosos que cuentan con poco tiempo y quieren resultados de impacto inmediato.

Uno de los últimos en pasar por esta innovadora sala ha sido José Gómez Campaña, exjugador del Levante UD, quien se sometió a una sesión intensiva para tatuarse un mural completo inspirado en personajes de Disney como homenaje a sus hijos. “Incluimos muchísimos personajes y el diseño se volvía complejo, pero con contrastes y luces logramos que todo encajara”, explica el tatuador. La obra, realizada por cinco artistas a la vez, ocupa la pierna completa del cliente.

Bohigues, conocido por su marcado estilo realista, se ha labrado una reputación internacional que cada vez atrae a más rostros populares del cine, la música, el deporte y las redes sociales. Su estudio funciona como un “quirófano artístico”: iluminación específica, equipos de vanguardia, múltiples artistas trabajando en paralelo y una logística que permite ejecutar tatuajes que antes requerían meses de visitas.

El resultado es un servicio difícil de encontrar fuera de grandes capitales mundiales. Con esta apuesta por la sedación, Miguel Bohigues no solo revoluciona el sector en España, sino que consolida su estudio como uno de los destinos más exclusivos para celebrities que buscan no solo tatuarse, sino convertir su piel en una obra de arte monumental y prácticamente indolora.