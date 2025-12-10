Audiencias 09/12/2025
'Late Xou' mantiene el liderazgo del martes mientras 'Renacer' le pisa los talones
'La que se avecina' se cae del doble dígito y obtiene un 9,4%.
La batalla del prime time volvió a decantarse por La 1, que mantuvo el mando del martes gracias a ‘Late Xou con Marc Giró’, responsable de un sólido 11,7% que supone una mejora de 0,7 puntos respecto a la semana pasada. La distancia con sus competidores fue mínima, especialmente con ‘Renacer’, que en Antena 3 creció en idéntica proporción hasta situarse en un 11,6%, apenas una décima por debajo del espacio de entrevistas.
En Telecinco, la situación fue menos favorable. ‘La que se avecina’ rompió su racha positiva y cayó a un 9,4%, perdiendo 1,1 puntos, mientras que ‘Código 10’ en Cuatro se mantuvo en su habitual 7,5%. Peor le fue a ‘Batalla de restaurantes’, que descendió a un 4,4%, su dato más flojo tras ceder 1,2 puntos.
El access prime time también dejó movimientos significativos. ‘El hormiguero’ volvió a liderar con un 14,7%, al ganar 0,8 puntos en una semana, seguido por ‘La revuelta’, que aprovechó el tirón del lunes y remontó hasta un 12,5%, lo que supone una mejoría de 2,7 puntos. ‘La isla de las tentaciones’, por su parte, se quedó en un 10,7%, aunque al menos logró subir 0,2 puntos.
Además, la noche televisiva dejó otros incrementos en cadenas secundarias. En La 2, ‘Cifras y letras’ creció hasta un 6,1% tras avanzar 1,1 puntos, mientras que en laSexta ‘El intermedio’ se movió hacia arriba hasta un 6,5%. Quien no pudo mantener el ritmo fue ‘First Dates’, que retrocedió a un 5,9%, lo que equivale a perder 0,3 puntos en siete días.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.582.000 (12,5%)
Late Xou: 883.000 (11,7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.871.000 (14,7%)
Renacer: 798.000 (11,6%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.339.000 (10,7%)
La que se avecina: 613.000 (9,4%)
laSexta
laSexta clave: 511.000 (4,4%)
El intermedio: 832.000 (6,5%)
Batalla de restaurantes: 374.000 (4,4%)
Cuatro
First dates: 643.000 (5,3%)
First dates: 746.000 (5,9%)
Código 10: 452.000 (7,5%)
La 2
Cifras y letras: 514.000 (4,3%)
Cifras y letras: 811.000 (6,2%)
En primicia: 263.000 (2,1%)
Generación click: 128.000 (1,4%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou: 213.000 (6,7%)
Late Xou: 97.000 (5,4%)
Antena 3
Renacer: 162.000 (6,1%)
Telecinco
La que se avecina: 198.000 (8%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 206.000 (5,5%)
Batalla de restaurantes: 121.000 (6,2%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 68.000 (3,6%)
La 2
Adolescentes: 53.000 (1%)
Grantchester: 33.000 (1%)
Conciertos Radio 3: 5.000 (0,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 828.000 (10,3%)
Valle salvaje: 817.000 (11%)
La promesa: 881.000 (11,2%)
Malas lenguas: 1.037.000 (11,8%)
Aquí la Tierra: 1.303.000 (12,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.197.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 887.000 (11,4%)
Pasapalabra: 1.992.000 (19,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 679.000 (8,6%)
El diario de Jorge: 758.000 (9,5%)
Agárrate al sillón: 739.000 (7,6%)
laSexta
Zapeando: 503.000 (6,1%)
Más vale tarde: 461.000 (5,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 547.000 (6,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 455.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 581.000 (6,6%)
Grandes documentales: 297.000 (3,8%)
Malas lenguas: 500.000 (6,5%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 170.000 (1,9%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 196.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 342.000 (18,1%)
Mañaneros 360: 456.000 (16,2%)
Mañaneros 360: 821.000 (10,6%)
Antena 3
Espejo público: 268.000 (11,3%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 774.000 (17,7%)
La ruleta de la suerte: 1.497.000 (21,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 167.000 (10,1%)
El programa de AR: 298.000 (12,6%)
Vamos a ver: 500.000 (8,3%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 200.000 (14,4%)
Al rojo vivo: 313.000 (14,7%)
Al rojo vivo: 272.000 (8,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 9.000 (0,7%)
Alerta cobra: 13.000 (0,8%)
Alerta cobra: 29.000 (1,6%)
Alerta cobra: 48.000 (2,1%)
En boca de todos: 206.000 (7,2%)
La 2
Pueblo de Dios: 3.000 (0,3%)
Beatus Ille: 5.000 (0,4%)
Pambara: Narrado por una suricata: 13.000 (0,8%)
Agrosfera: 14.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 33.000 (1,4%)
Caravana educativa: 28.000 (1,2%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 18.000 (0,8%)
El western de La 2 “Sartana en el valle del oro”: 76.000 (2,4%)
El cazador: 119.000 (1,9%)
Saber y ganar: 160.000 (1,8%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.074.000 (23,1%)
Telediario 1: 1.338.000 (14,8%)
Informativos Telecinco 15h: 878.000 (9,8%)
laSexta Noticias 14h: 640.000 (8,1%)
Noticias Cuatro 1: 435.000 (6,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.220.000 (18,7%)
Telediario 2: 1.502.000 (12,7%)
laSexta Noticias 20h: 713.000 (7,5%)
Informativos Telecinco 21h: 791.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 493.000 (5,2%)
Matinal
Telediario matinal: 115.000 (14,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,2%)
El Matinal (Telecinco): 94.000 (7,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (9%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- La torre más alta de Barcelona ya es una realidad
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers