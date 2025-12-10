'Late Xou' mantiene el liderazgo del martes mientras 'Renacer' le pisa los talones

La batalla del prime time volvió a decantarse por La 1, que mantuvo el mando del martes gracias a ‘Late Xou con Marc Giró’, responsable de un sólido 11,7% que supone una mejora de 0,7 puntos respecto a la semana pasada. La distancia con sus competidores fue mínima, especialmente con ‘Renacer’, que en Antena 3 creció en idéntica proporción hasta situarse en un 11,6%, apenas una décima por debajo del espacio de entrevistas.

En Telecinco, la situación fue menos favorable. ‘La que se avecina’ rompió su racha positiva y cayó a un 9,4%, perdiendo 1,1 puntos, mientras que ‘Código 10’ en Cuatro se mantuvo en su habitual 7,5%. Peor le fue a ‘Batalla de restaurantes’, que descendió a un 4,4%, su dato más flojo tras ceder 1,2 puntos.

El access prime time también dejó movimientos significativos. ‘El hormiguero’ volvió a liderar con un 14,7%, al ganar 0,8 puntos en una semana, seguido por ‘La revuelta’, que aprovechó el tirón del lunes y remontó hasta un 12,5%, lo que supone una mejoría de 2,7 puntos. ‘La isla de las tentaciones’, por su parte, se quedó en un 10,7%, aunque al menos logró subir 0,2 puntos.

Además, la noche televisiva dejó otros incrementos en cadenas secundarias. En La 2, ‘Cifras y letras’ creció hasta un 6,1% tras avanzar 1,1 puntos, mientras que en laSexta ‘El intermedio’ se movió hacia arriba hasta un 6,5%. Quien no pudo mantener el ritmo fue ‘First Dates’, que retrocedió a un 5,9%, lo que equivale a perder 0,3 puntos en siete días.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.582.000 (12,5%)

Late Xou: 883.000 (11,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.871.000 (14,7%)

Renacer: 798.000 (11,6%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.339.000 (10,7%)

La que se avecina: 613.000 (9,4%)

laSexta

laSexta clave: 511.000 (4,4%)

El intermedio: 832.000 (6,5%)

Batalla de restaurantes: 374.000 (4,4%)

Cuatro

First dates: 643.000 (5,3%)

First dates: 746.000 (5,9%)

Código 10: 452.000 (7,5%)

La 2

Cifras y letras: 514.000 (4,3%)

Cifras y letras: 811.000 (6,2%)

En primicia: 263.000 (2,1%)

Generación click: 128.000 (1,4%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 213.000 (6,7%)

Late Xou: 97.000 (5,4%)

Antena 3

Renacer: 162.000 (6,1%)

Telecinco

La que se avecina: 198.000 (8%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 206.000 (5,5%)

Batalla de restaurantes: 121.000 (6,2%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 68.000 (3,6%)

La 2

Adolescentes: 53.000 (1%)

Grantchester: 33.000 (1%)

Conciertos Radio 3: 5.000 (0,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 828.000 (10,3%)

Valle salvaje: 817.000 (11%)

La promesa: 881.000 (11,2%)

Malas lenguas: 1.037.000 (11,8%)

Aquí la Tierra: 1.303.000 (12,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.197.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 887.000 (11,4%)

Pasapalabra: 1.992.000 (19,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 679.000 (8,6%)

El diario de Jorge: 758.000 (9,5%)

Agárrate al sillón: 739.000 (7,6%)

laSexta

Zapeando: 503.000 (6,1%)

Más vale tarde: 461.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 547.000 (6,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 455.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 581.000 (6,6%)

Grandes documentales: 297.000 (3,8%)

Malas lenguas: 500.000 (6,5%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 170.000 (1,9%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 196.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 342.000 (18,1%)

Mañaneros 360: 456.000 (16,2%)

Mañaneros 360: 821.000 (10,6%)

Antena 3

Espejo público: 268.000 (11,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 774.000 (17,7%)

La ruleta de la suerte: 1.497.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 167.000 (10,1%)

El programa de AR: 298.000 (12,6%)

Vamos a ver: 500.000 (8,3%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 200.000 (14,4%)

Al rojo vivo: 313.000 (14,7%)

Al rojo vivo: 272.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (0,7%)

Alerta cobra: 13.000 (0,8%)

Alerta cobra: 29.000 (1,6%)

Alerta cobra: 48.000 (2,1%)

En boca de todos: 206.000 (7,2%)

La 2

Pueblo de Dios: 3.000 (0,3%)

Beatus Ille: 5.000 (0,4%)

Pambara: Narrado por una suricata: 13.000 (0,8%)

Agrosfera: 14.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 33.000 (1,4%)

Caravana educativa: 28.000 (1,2%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 18.000 (0,8%)

El western de La 2 “Sartana en el valle del oro”: 76.000 (2,4%)

El cazador: 119.000 (1,9%)

Saber y ganar: 160.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.074.000 (23,1%)

Telediario 1: 1.338.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 878.000 (9,8%)

laSexta Noticias 14h: 640.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 435.000 (6,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.220.000 (18,7%)

Telediario 2: 1.502.000 (12,7%)

laSexta Noticias 20h: 713.000 (7,5%)

Informativos Telecinco 21h: 791.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 493.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 115.000 (14,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (7,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (9%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).