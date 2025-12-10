Sincera y directa
La inesperada confesión de Ana Belén sobre el dinero de Víctor Manuel en ‘La Revuelta’
El matrimonio visitó el programa de David Broncano y acabó protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche cuando la artista reveló quién de los dos está “mucho más forrado”.
La visita conjunta de Ana Belén y Víctor Manuel a 'La Revuelta' derivó este martes en un momento tan espontáneo como inesperado cuando David Broncano planteó su clásica pregunta sobre el dinero. Sin rodeos, la actriz se adelantó para zanjar la cuestión: “Yo creo que él tiene más dinero”, confesó entre risas, apuntando directamente a los derechos de autor como la clave de la diferencia económica entre ambos.
“Porque él es autor, entonces cobra derechos de autor, cosa que yo no…”, explicó, mientras Víctor Manuel replicaba divertido: “¿Es que lo has contado?”. El cantante, lejos de esconder la cifra, reveló orgulloso que tiene “600 canciones” registradas, lo que llevó al presentador a remarcar la evidencia: “Está más forrado…”. Ana Belén añadió que, aunque ella suma más trabajos en cine, la ausencia de derechos de autor marca la distancia: “No compongo, porque sé que me iba a salir un churro”.
La conversación sobre el dinero eclipsó incluso el motivo inicial de su visita —sus proyectos musicales para fin de año— y terminó acaparando la atención en plató. Tanto la actriz como el cantautor rehusaron responder la segunda pregunta clásica de Broncano, sobre el sexo, pero lo compensaron con un giro inesperado: cerraron la entrevista contando chistes, ante la sorpresa y el aplauso del público.
El presentador celebró el gesto por lo poco habitual que resulta: “Muy buenos chistes, gracias por compensar el no contestar”. Una intervención que terminó siendo mucho más que promoción musical: dejó una de las confesiones económicas más sinceras que se recuerdan en el programa.
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- La torre más alta de Barcelona ya es una realidad
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers