Edurne desvela lo que más odia de la Navidad tras sacar un álbum navideño

La Navidad llegó por adelantado a 'El hormiguero' con la visita de Edurne, que regresó al programa convertida en imagen oficial de las fiestas televisivas. Ataviada de rojo y con un entusiasmo que inundó el plató, la artista presentó 'Navidad junto a ti', su primer álbum navideño, grabado “en pleno agosto, sudando la gota gorda” porque nunca usa aire acondicionado cuando trabaja en el estudio.

La cantante compartió también el momento más angustioso del rodaje de uno de sus videoclips: “Me tragué como cuatro copitos y uno de ellos no podía expulsarlo, pensaba que me ahogaba”, contó entre risas. La nieve artificial utilizada en la grabación terminó en su garganta justo al tomar aire para cantar. Pablo Motos y su equipo recordaron incidentes similares vividos en el programa, y Edurne admitió que su susto “fue una chorrada comparado con lo vuestro”.

Pero la gran sorpresa de la noche llegó cuando desveló su mayor aversión navideña, totalmente inesperada en una artista que confiesa escuchar villancicos todo el año por su hija Yanay: “No me gustan ni los turrones, ni mazapanes, ni el roscón de Reyes. Odio todo el dulce navideño”. La cantante aprovechó para lanzar una reivindicación en tono de humor: “Llevo años diciendo que quiero un postre alternativo al roscón. Somos muchos los que no lo soportamos…”. Eso sí, dejó claro que tiene una debilidad: “Soy muy de tarta de queso”.

En el test final de las hormigas, Edurne reveló curiosidades aún más inesperadas. Contó que en la adolescencia tuvo una etapa obsesionada con lo esotérico: “Me compré una baraja de tarot… Me encantaría hablar alguna vez con una bruja”, confesó entre la sorpresa del público. También desveló que no bebe ni café ni té y que tiene una incapacidad absoluta para cuidar plantas: “Se me ha muerto hasta un cactus”.