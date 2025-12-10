Don Omar, el rey del reggaeton, elige Tenerife para dar su único concierto en Europa

España está de enhorabuena y concretamente Tenerife, más aún. El rey del raggaeton, Don Omar pasará por la isla en su único concierto en Europa en un formato totalmente renovado.

Conocido mundialmente por su canciones, este icono musical exclusivo que se celebrará el jueves 16 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 horas en Canarias y las 12:00 horas en la Península, a través de la web oficial del festival.

A los 47 años y con más de un cuarto de siglo de trayectoria, William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar, continúa consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado incluye éxitos que han marcado a varias generaciones, entre ellos Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que han traspasado fronteras y definido la evolución del género urbano.

A sus 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de nominaciones en los MTV Video Music Awards, ahora se suma un nuevo éxito: el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro.

Para esta cita en Tenerife, Don Omar está preparando un show único, diseñado expresamente para esta fecha, en el que combinará sus grandes himnos con una propuesta renovada pensada para ofrecer una experiencia inolvidable a sus seguidores en España.