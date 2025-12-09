Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia en CatalunyaPeste porcinaHuelga taxistasBalizas V16GósolMusicales
instagramlinkedin

Vuelve el clásico

Telecinco confía en Carlos Sobera para relanzar ‘El precio justo’ con nuevas entregas

El presentador regresa al género de los concursos para capitanear la renovada etapa del mítico formato, cuya producción ya ha arrancado y busca participantes.

Carlos Sobera, presentador de 'El precio justo'

Carlos Sobera, presentador de 'El precio justo' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco vuelve a apostar por uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española: 'El precio justo'. La cadena ha confirmado que Carlos Sobera será el encargado de presentar las nuevas entregas del formato, producido nuevamente por Fremantle, que ya se encuentran en marcha. El presentador, uno de los rostros más asociados al entretenimiento en España, aterriza así en un clásico que conoce bien el público y que regresa con energías renovadas.

*En elaboración...

TEMAS

  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  4. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  7. El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
  8. Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia

Telecinco confía en Carlos Sobera para relanzar ‘El precio justo’ con nuevas entregas

Telecinco confía en Carlos Sobera para relanzar ‘El precio justo’ con nuevas entregas

Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo

Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo

Mercados, guerra en Ucrania, Bicocca y el Optimus Gen de Elon Musk

Mercados, guerra en Ucrania, Bicocca y el Optimus Gen de Elon Musk

Leo Messi, elegido por segunda vez MVP de la MLS

Leo Messi, elegido por segunda vez MVP de la MLS

Laura Cuevas admite su delicado momento económico y pide trabajo en televisión tras 'Supervivientes': “Estoy tiesa como una mojama”

Laura Cuevas admite su delicado momento económico y pide trabajo en televisión tras 'Supervivientes': “Estoy tiesa como una mojama”

Directo | Salut afirma que solo el 7% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

Directo | Salut afirma que solo el 7% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

La primera cola está en la puerta: así funcionan los nuevos filtros de acceso al aeropuerto de Barcelona-El Prat

La primera cola está en la puerta: así funcionan los nuevos filtros de acceso al aeropuerto de Barcelona-El Prat

Un operativo policial en Tarragona se salda con 4 detenidos y más de 450 identificados en tres semanas

Un operativo policial en Tarragona se salda con 4 detenidos y más de 450 identificados en tres semanas