Vuelve el clásico
Telecinco confía en Carlos Sobera para relanzar ‘El precio justo’ con nuevas entregas
El presentador regresa al género de los concursos para capitanear la renovada etapa del mítico formato, cuya producción ya ha arrancado y busca participantes.
Telecinco vuelve a apostar por uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española: 'El precio justo'. La cadena ha confirmado que Carlos Sobera será el encargado de presentar las nuevas entregas del formato, producido nuevamente por Fremantle, que ya se encuentran en marcha. El presentador, uno de los rostros más asociados al entretenimiento en España, aterriza así en un clásico que conoce bien el público y que regresa con energías renovadas.
*En elaboración...
