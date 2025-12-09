Así fue la semifinal
'OT 2025' eligió a su último finalista y emocionó a Chenoa con la dedicatoria de Noemí Galera
Tinho y Guillo llegaban a la semifinal luchando por la última plaza en la gala final de esta edición
La final de 'OT 2025' está un poco más cerca y anoche el talent show de Amazon Prime emitió la penúltima gala de esta edición, eligiendo a su último finalista y haciendo llorar a Chenoa.
La noche empezó con Claudia Arenas, Cristina, Crespo, Olivia, Guille Toledano, Tinho, Guillo y la presentadora cantando 'Todo irá bien' para dar paso después a las actuaciones de los nominados.
Después de que cada concursante pasar por el escenario, Chenoa anunció el momento de la última expulsión: "Los espectadores de Operación Triunfo han decidido con el 60% de los votos que el concursante que debe ser el quinto finalista de esta edición sea Tinho".
De esta manera, Guillo se quedaba a las puertas de la última gala. Instantes después, la mallorquina abrió las votaciones para que el público elija a su favorito para ganar el concurso y conectó con Noemí Galera, que acabó emocionándola: "Chenoa eres la mejor presentadora que puede tener este formato. Por tu cariño y palabras siempre acertadas a los chicos y chicas".
