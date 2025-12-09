Bache económico
Laura Cuevas admite su delicado momento económico y pide trabajo en televisión tras 'Supervivientes': “Estoy tiesa como una mojama”
La exconcursante de ‘Supervivientes 2025’ reconoce en 'Fiesta' que una mala gestión del dinero y varios problemas personales la han llevado a un inesperado bache.
Laura Cuevas sorprendió este lunes en 'Fiesta' al confesar abiertamente que atraviesa un serio problema económico. La antigua empleada de Isabel Pantoja reconoció que su situación financiera es mucho más delicada de lo que había imaginado y que, tras varios contratiempos personales, ha acabado “tiesa como una mojama”. Según explicó, lo que en principio parecían unos ahorros suficientes se han evaporado por gastos inesperados que ha tenido que afrontar en los últimos meses.
La televisiva aseguró que tampoco ayudó la manera en que gestionó el dinero que ganó durante su paso por 'Supervivientes 2025'. Aunque estuvo casi dos meses en el concurso, admite que no administró bien lo obtenido: “Pensaba que estaba bien, pero entre unas cosas y otras me he quedado sin nada”. Cuevas no quiso desvelar qué problemas personales han influido en este bache, aunque sí dejó claro que han sido determinantes para llevarla a este punto.
Consciente de que necesita un nuevo impulso laboral, Cuevas aprovechó su intervención para ofrecerse directamente como colaboradora del magacín de Telecinco. Lo hizo sin rodeos y con humor: “Si me contratáis, os aseguro que soy dinámica, divertida y me encanta el corazón”. Una declaración que deja ver su intención de regresar cuanto antes a la pequeña pantalla.
También recordó que, lejos de la televisión, no tendría inconveniente en volver a emplearse en otro sector, como ya ha hecho antes. Antes de concursar en 'Supervivientes', trabajó en un restaurante y tenía previsto incorporarse a una inmobiliaria. “Siempre he sido muy trabajadora, no tengo problema en empezar de cero”, afirmó. Por ahora, Cuevas intenta capear este bache con naturalidad, sin dramatizar, pero siendo plenamente consciente del momento que atraviesa. “A veces la vida te da un meneo… y aquí estoy, esperando una oportunidad”, concluyó.
