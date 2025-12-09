Audiencias 08/12/2025
'La isla de las tentaciones' también lidera el festivo frente a 'Ena', que vuelve a bajar
En el access, el reality de Telecinco supera por la mínima a 'La revuelta', pero el primer puesto vuelve a ser para 'El Hormiguero'
'La isla de las tentaciones' volvió a liderar anoche su franja. El reality que presenta Sandra Barneda acusó el festivo, pero logró un buen 15,2% y 1.183.000 espectadores, a gran distancia del resto de ofertas. Además, en el access vuelve a vencer a 'La revuelta' por tres décimas.
En La 1, 'Ena continúa su buena acogida, pero no para de perder seguimiento y anota con su nuevo capítulo un 11,5% y 1.098.000 seguidores. Esto supone una pérdida de 5,5 puntos desde su estreno, hace apenas 2 semanas.
Como mencionamos antes, 'La isla de las tentaciones' superó a David Broncano en el access, pero la franja sigue bajo el dominio de 'El Hormiguero', que anota un 12,8% y 1.617.000 fieles.
PRIME TIME
Telecinco
La isla de las Tentaciones: 11,6% y 1.478.000 / 15,2% y 1.183.000
Antena 3
El Hormiguero: 12,8% y 1.617.000
Renacer: 10,1% y 721.000
La 1
La revuelta: 11,3% y 1.452.000
Ena: 11,5% y 1.098.000
Cuatro
First Dates: 6% y 783.000 / 7,4% y 944.000
El Blockbuster: Transporter Legacy: 6,4% y 477.000
laSexta
laSexta Clave: 4% y 497.000
El Intermedio (R): 5,1% y 653.000
El Taquillazo: Jack Ryan: Operación Sombra: 4,9% y 370.000
La 2
Cifras y letras: 3,8% y 490.000 / 5,5% y 725.000
Cine Clásico: 2,2% y 235.000
LATE NIGHT
La 1
Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 11,2% y 689.000
Ena: La reina Victoria Eugenia: 6,5% y 191.000
Cine: La crónica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun: 6,6% y 115.000
Telecinco
Gran Hermano: Última Hora: 8,9% y 354.000
Gran Hermano: La casa en directo: 5,9% y 155.000
Antena 3
Renacer: 6,9% y 172.000
laSexta
Cine: Dreamland: 4,7% y 112.000
Cuatro
Alert: 5,7% y 172.000
El Desmarque: 3,2% y 57.000
TARDE
La 1
Superestrellas: Richard Gere Shall We Dance?: 12,5% y 1.119.000
Superestrellas: Richard Gere 2 Oficial y caballero: 11,3% y 1.043.000
Superestrellas: Richard Gere 3 Noches de tormenta: 10,9% y 1.186.000
Antena 3
Multicine: El secreto de Adaline: 12,5% y 1.118.000
Multicine 2: Todos los caminos conducen a Roma: 10,7% y 1.018.000
Multicine 3: Encontrando el amor en Mountain View: 8,1% y 892.000
Telecinco
Fiesta: 8,7% y 838.000
Cuatro
Home Cinema: Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1: 6,2% y 559.000
Home Cinema 2: El séptimo hijo: 4,5% y 436.000
laSexta
Cine: Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida: 4,3% y 387.000
Cine 2: Lara Croft: Tomb Raider: 4,7% y 452.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 189.000 / 6% y 544.000
Grandes Documentales: 2,9% y 264.000
Superestructuras antiguas: 2,4% y 233.000
Reformas extraordinarias de George Clarke: 2,4% y 256.000 / 3,3% y 390.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 16,5% y 299.000
Mañaneros 360: 14,4% y 620.000
Antena 3
Pelopicopata: 2,6% y 18.000
Los más: 4% y 84.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 7,1% y 240.000 / 9,5% y 367.000 / 13,1% y 612.000
La ruleta de la suerte: 19,6% y 1.380.000
Telecinco
Got Talent: 7,3% y 93.000 / 8% y 247.000
¡Vaya Fama!: 6,1% y 369.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,3% y 25.000 / 7% y 69.000 / 6,9% y 136.000 / 5,3% y 151.000 / 5,1% y 158.000 / 4,8% y 153.000 / 4,5% y 192.000
Cuatro
Toma Salami: 3,1% y 22.000 / 5,1% y 48.000 / 3,1% y 42.000
Volando Voy: 5,1% y 111.000 / 7,1% y 216.000
Viajeros Cuatro: 7% y 220.000 / 7,9% y 336.000
La 2
El cazador stars: 1,4% y 91.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,8% y 1.998.000
Telediario 1: 14,3% y 1.306.000
Informativos Telecinco 15H: 7,3% y 664.000
Noticias Cuatro 1: 8,6% y 577.000
laSexta Noticias 14H: 6,1% y 623.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 13,6% y 1.708.000
Telediario 2: 13,2% y 1.664.000
Informativos Telecinco 21H: 8,6% y 1.090.000
laSexta Noticias 20H: 6,4% y 710.000
Noticias Cuatro 2: 6% y 676.000
RÁNKING
Diario: La 1 (12,1%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (9%), Cuatro (6%), laSexta (4,7%), La 2 (3%).
Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).
