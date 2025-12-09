Barei se pronuncia sobre la retirada de España de Eurovisión 2026: “Hay que posicionarse, pero siendo coherentes”

La salida de España de Eurovisión 2026 tras la permanencia de Israel en el certamen sigue generando reacciones dentro y fuera del mundo eurofan. Después de que seguidores del festival expresaran una su opinión ante el abandono de RTVE, algunas de las voces más reconocibles del historial eurovisivo español también han querido manifestarse. La última en hacerlo ha sido Barei, representante en Estocolmo 2016 con "Say Yay!", que ha valorado la decisión en el programa 'Fiesta¡ con una reflexión marcada por la coherencia y las contradicciones que, a su juicio, rodean al concurso.

La artista madrileña afirma coincidir con el analista José Rodari al señalar el “doble rasero” aplicado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en estos últimos años. “Estoy de acuerdo en que ya en ese momento había otras guerras de por medio, y si se permitía participar a unos sí y a otros no…”, señaló en referencia a la expulsión de Rusia y Bielorrusia en 2022 tras la invasión de Ucrania. Para Barei, esa diferencia de criterios vuelve a ponerse sobre la mesa ahora con la continuidad de Israel pese a las denuncias de instrumentalización política del festival.

La cantante sostiene que existe una “incoherencia evidente” en cómo la UER gestiona las decisiones sobre la participación de los países, especialmente cuando varios Estados europeos —como Irlanda, Eslovenia o Países Bajos— se han alineado con la postura de España en protesta por la situación en Gaza. “Somos bastante incoherentes los seres humanos, y ser consecuentes con las decisiones que tomamos suele costarnos mucho”, ha afirmado.

Aun así, Barei considera acertado que RTVE se haya posicionado de forma clara, si bien matiza que ese posicionamiento debe arrastrar todas sus consecuencias. “Hay que llevarlo hasta el final y con todo lo que tendría que ser coherente con la decisión. Si es en la música, también en otras disciplinas, otras participaciones, otras cosas…”, ha insistido.

Para la intérprete, optar por no participar es una postura legítima, pero subraya que el verdadero reto viene después: “Hay que posicionarse, pero hay que ser consecuente”. Con ello, Barei se suma a una lista creciente de voces que reclaman que Eurovisión mantenga sus principios de neutralidad y deje de operar —como denuncian varios países— bajo criterios que consideran contradictorios.