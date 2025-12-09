Dos décadas
Abraham Mateo celebra 20 años de carrera con un gran concierto y sorprende con su debut en italiano junto a Ana Mena
El artista gaditano ultima su macroconcierto del 11 de enero mientras expande su éxito internacional con ‘Voglio Dirti’, la versión italiana de su hit global ‘Quiero Decirte’.
Abraham Mateo vive una cuenta atrás muy especial: el próximo 11 de enero, el artista celebrará sus 20 años de trayectoria musical con un gran espectáculo en el Movistar Arena de Madrid, un hito prácticamente inédito para alguien que aún no ha cumplido los treinta. ‘20 Años Después’ será el punto de encuentro con un público que lo ha visto crecer desde que irrumpió como un niño prodigio hasta consolidarse como uno de los nombres españoles más escuchados en el mercado global.
Su 2024 y 2025 han sido decisivos gracias al impulso internacional que ha recibido ‘Quiero Decirte’, su éxito junto a Ana Mena, tras formar parte de la banda sonora de la saga romántica de Prime Video, 'Culpa Nuestra'. El tema, ya popular antes de su aparición en la película, escaló de nuevo en las listas y conquistó países como México, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Francia, Hungría, Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos y, sobre todo, Italia, territorio clave en la carrera de Ana Mena, quien incluso llegó a competir en el histórico Festival de Sanremo.
Ese vínculo con el público italiano ha propiciado un nuevo paso en la carrera de Abraham Mateo: su debut en italianocon ‘Voglio Dirti’, la versión adaptada del éxito original. El gaditano no solo interpreta el tema, sino que también lo compone y produce desde cero, un reto lingüístico y musical que ha sido recibido como un guiño a los miles de oyentes italianos que respaldaron con fuerza la canción en español.
Ana Mena, que recientemente lanzó su single ‘Lárgate’, vuelve a unir fuerzas con su compañero en un proyecto que celebra la inesperada segunda vida de un tema convertido ya en éxito universal. Gracias a ‘Voglio Dirti’, el dúo abre ahora una nueva puerta en el mercado europeo sin abandonar la esencia de la canción que los llevó a lo más alto.
