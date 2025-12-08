Lista de invitados
‘El Hormiguero’ prepara una semana de grandes nombres: estrellas de la ficción, la música y la literatura, con un fichaje VIP para la tertulia del jueves
Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler encabezarán una de las tandas más potentes del programa en la recta final del año
‘El Hormiguero’ afronta la segunda semana de diciembre con un cartel que combina estrenos de ficción, lanzamientos musicales y la visita de uno de los escritores más vendidos del planeta. Del lunes 8 al jueves 11, el programa de Pablo Motos recibirá a seis invitados que prometen una de las agendas más variadas y mediáticas de esta temporada.
La semana arrancará el lunes 8 con Salva Reina y Alejo Sauras, dos de los protagonistas de 'Atasco', la comedia coral navideña de Prime Video que estrena su tercera temporada el 22 de diciembre. Ambos presentarán las nuevas y caóticas historias que vuelven a desarrollarse en un monumental atasco festivo, con más de 25 actores implicados en enredos urbanos, humor y emoción.
El martes 9, el programa se teñirá de espíritu navideño con Edurne, que acaba de publicar 'Navidad junto a ti', su primer álbum dedicado por completo a estas fechas. La artista explicará cómo ha construido este trabajo que mezcla clásicos de siempre con temas originales envueltos en una producción luminosa y cálida.
El turno del miércoles 10 corresponderá a Manuel Carrasco, que regresará al plató tras culminar una de las giras más multitudinarias de su carrera, ligada al disco "Pueblo Salvaje II". El cantante repasará los momentos clave de estos meses y adelantará algunas sorpresas de lo que prepara para 2026.
La semana culminará el jueves 11 con un doble reclamo: el escritor estadounidense Dan Brown, que presentará 'El último secreto', la nueva aventura del célebre profesor Robert Langdon; y Isabel Preysler, que se sumará a la tertulia del día para comentar la actualidad y compartir impresiones junto al resto de colaboradores.
