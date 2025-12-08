Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lista de invitados

‘El Hormiguero’ prepara una semana de grandes nombres: estrellas de la ficción, la música y la literatura, con un fichaje VIP para la tertulia del jueves

Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler encabezarán una de las tandas más potentes del programa en la recta final del año

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

Pablo Motos, en 'El hormiguero' / ATRESMEDIA

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘El Hormiguero’ afronta la segunda semana de diciembre con un cartel que combina estrenos de ficción, lanzamientos musicales y la visita de uno de los escritores más vendidos del planeta. Del lunes 8 al jueves 11, el programa de Pablo Motos recibirá a seis invitados que prometen una de las agendas más variadas y mediáticas de esta temporada.

La semana arrancará el lunes 8 con Salva Reina y Alejo Sauras, dos de los protagonistas de 'Atasco', la comedia coral navideña de Prime Video que estrena su tercera temporada el 22 de diciembre. Ambos presentarán las nuevas y caóticas historias que vuelven a desarrollarse en un monumental atasco festivo, con más de 25 actores implicados en enredos urbanos, humor y emoción.

El martes 9, el programa se teñirá de espíritu navideño con Edurne, que acaba de publicar 'Navidad junto a ti', su primer álbum dedicado por completo a estas fechas. La artista explicará cómo ha construido este trabajo que mezcla clásicos de siempre con temas originales envueltos en una producción luminosa y cálida.

El turno del miércoles 10 corresponderá a Manuel Carrasco, que regresará al plató tras culminar una de las giras más multitudinarias de su carrera, ligada al disco "Pueblo Salvaje II". El cantante repasará los momentos clave de estos meses y adelantará algunas sorpresas de lo que prepara para 2026.

La semana culminará el jueves 11 con un doble reclamo: el escritor estadounidense Dan Brown, que presentará 'El último secreto', la nueva aventura del célebre profesor Robert Langdon; y Isabel Preysler, que se sumará a la tertulia del día para comentar la actualidad y compartir impresiones junto al resto de colaboradores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
  4. Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
  5. Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
  6. La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
  7. La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
  8. El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado

‘El Hormiguero’ prepara una semana de grandes nombres: estrellas de la ficción, la música y la literatura, con un fichaje VIP para la tertulia del jueves

‘El Hormiguero’ prepara una semana de grandes nombres: estrellas de la ficción, la música y la literatura, con un fichaje VIP para la tertulia del jueves

El TFA, químico tóxico presente en cereales, supera los límites en Europa, según estudio de PAN Europe

El TFA, químico tóxico presente en cereales, supera los límites en Europa, según estudio de PAN Europe

Esta es la comunidad autónoma de España que más ha aumentado su población en el último año

Esta es la comunidad autónoma de España que más ha aumentado su población en el último año

Unas 30.000 aves mueren electrocutadas al año en las líneas eléctricas españolas

Unas 30.000 aves mueren electrocutadas al año en las líneas eléctricas españolas

Detenidas en una operación en varias provincias 25 personas acusadas de blanquear millones del narcotráfico

Detenidas en una operación en varias provincias 25 personas acusadas de blanquear millones del narcotráfico

Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava

Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava

L'Oréal eleva su participación en la suiza Galderma hasta el 20% tras comprar un 10% adicional

L'Oréal eleva su participación en la suiza Galderma hasta el 20% tras comprar un 10% adicional

Cómo entrenar a tu perro para rastrear a personas desaparecidas

Cómo entrenar a tu perro para rastrear a personas desaparecidas