'De viernes' aprovecha el reencuentro de Lydia y Jorge Javier y el refrito de 'La Voz' para liderar la noche

'De viernes' empieza diciembre liderando su franja. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta aprovechó el reencuentro entre Lydia Lozano y Jorge Javier Vázquez y el refrito de 'La Voz' para ocupar la primera posición del ránking con un 11,7% y 864.000 espectadores.

El segunda lugar se lo llevó 'La Voz', que debido al puente de diciembre emitió un refrito bajo el título 'Destino a la final', consiguiendo la fidelidad del 10,2% de la audiencia, lo que se tradujo en 894.000 adeptos.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, el cine de La 1 se quedó con un 9%, el de Cuatro se hizo con un correcto 6,4% y las reposiciones de 'Equipo de Investigación' se conformaron con un 4,8%.