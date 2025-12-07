Audiencias 05/12/2025
'De viernes' aprovecha el reencuentro de Lydia y Jorge Javier y el refrito de 'La Voz' para liderar la noche
El talent show paró su emisión por el puente de diciembre, antes de encarar su recta final
'De viernes' empieza diciembre liderando su franja. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta aprovechó el reencuentro entre Lydia Lozano y Jorge Javier Vázquez y el refrito de 'La Voz' para ocupar la primera posición del ránking con un 11,7% y 864.000 espectadores.
El segunda lugar se lo llevó 'La Voz', que debido al puente de diciembre emitió un refrito bajo el título 'Destino a la final', consiguiendo la fidelidad del 10,2% de la audiencia, lo que se tradujo en 894.000 adeptos.
En cuanto al resto de ofertas nocturnas, el cine de La 1 se quedó con un 9%, el de Cuatro se hizo con un correcto 6,4% y las reposiciones de 'Equipo de Investigación' se conformaron con un 4,8%.
