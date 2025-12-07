Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 06/12/2025

'La ruleta' aprovecha la ausencia de competencia para marcar máximo histórico y 'laSexta Xplica' sigue fuerte

El desenlace de 'La frontera' es penúltima opción con un pésimo 6,2%

'laSexta Xplica' / 'La ruleta de la suerte noche'

'laSexta Xplica' / 'La ruleta de la suerte noche' / La SEXTA / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'La ruleta de la suerte noche' aprovechó el final de 'Bailando con las estrellas' para liderar este sábado sin competencia. El concurso de Jorge Fernández gana seguimiento a pesar del puente y consigue su mejor dato histórico en la noche con un 12,2% y 1.216.000 espectadores.

Por su parte, Telecinco se quedó con la segunda plaza y su película 'Love actually' sólo le sirve para retener frente a la pantalla a un 8,7% y 802.000 fieles. Quien sigue fuerte es 'laSexta Xplica' que en el Día de la Constitución consigue un buen 7,2% y 572.000 seguidores.

Por último, 'La frontera' emitió su desenlace y quedó en última opción al reunir al 6,2% de la audiencia.

