'La ruleta' aprovecha la ausencia de competencia para marcar máximo histórico y 'laSexta Xplica' sigue fuerte

'La ruleta de la suerte noche' aprovechó el final de 'Bailando con las estrellas' para liderar este sábado sin competencia. El concurso de Jorge Fernández gana seguimiento a pesar del puente y consigue su mejor dato histórico en la noche con un 12,2% y 1.216.000 espectadores.

Por su parte, Telecinco se quedó con la segunda plaza y su película 'Love actually' sólo le sirve para retener frente a la pantalla a un 8,7% y 802.000 fieles. Quien sigue fuerte es 'laSexta Xplica' que en el Día de la Constitución consigue un buen 7,2% y 572.000 seguidores.

Por último, 'La frontera' emitió su desenlace y quedó en última opción al reunir al 6,2% de la audiencia.