Audiencias 06/12/2025
'La ruleta' aprovecha la ausencia de competencia para marcar máximo histórico y 'laSexta Xplica' sigue fuerte
El desenlace de 'La frontera' es penúltima opción con un pésimo 6,2%
'La ruleta de la suerte noche' aprovechó el final de 'Bailando con las estrellas' para liderar este sábado sin competencia. El concurso de Jorge Fernández gana seguimiento a pesar del puente y consigue su mejor dato histórico en la noche con un 12,2% y 1.216.000 espectadores.
Por su parte, Telecinco se quedó con la segunda plaza y su película 'Love actually' sólo le sirve para retener frente a la pantalla a un 8,7% y 802.000 fieles. Quien sigue fuerte es 'laSexta Xplica' que en el Día de la Constitución consigue un buen 7,2% y 572.000 seguidores.
Por último, 'La frontera' emitió su desenlace y quedó en última opción al reunir al 6,2% de la audiencia.
