'OT 2025'
Inés Hernand suelta el bombazo en 'OT 2025' y filtró la noticia de la semana en la Academia: "España no se presenta a Eurovisión"
España no participará en 'Eurovisión' tras la retirada de RTVE
Jesús Vázquez abandona Mediaset tras más de tres décadas y salta a TVE para presentar el 'Benidorm Fest' con Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus
'OT 2025' rompió esta semana su regla de oro y le dio información del exterior a los concursantes. Fue Inés Hernand la encargada de hacerles saber a los triunfitos la noticia que ha marcado esta semana.
"Os traigo una noticia de rabiosa actualidad", comentaba la presentadora ante el nerviosismo de los concursantes. "España no se presenta a Eurovisión 2026", soltó Hernand ante el asombro de los presentes. "Me parece magnífico. Supongo que es por la movida de Israel", comentó Tinho.
Por último, Hernand argumentó la decisión de RTVE de dar portazo a un festival que "debería ser un punto de unión y no de todo lo contrario". "Cuando esto ocurre en un contexto donde se está haciendo un apartheid, una limpieza étnica al pueblo palestino, es lógico y normal que este país fuese de alguna forma penalizado, como ocurrió en 2022 con Rusia", explicó la comunicadora, que volverá a repetir al frente del Benidorm Fest 2026.
