Jorge Javier confiesa el auténtico drama de su operación de estética por una grave complicación y el terrible dolor que sufrió: "Quedé desfigurado"

La recta final de 2025 está siendo muy positiva para Jorge Javier Vázquez. Con un aspecto físico muy mejorado y el tono divertido e irónico que le caracteriza, el presentador acudió ayer en el plató de '¡De viernes!' para conceder una entrevista, en la que aclaró todos los detalles de la operación facial integral que se realizó el pasado mes de agosto.

Tras meses de especulaciones por su controvertida e impactante reaparición el pasado 4 de septiembre, día del estreno de ‘Supervivientes: All Stars', con un cambio físico que generó multitud de comentarios y memes en las redes sociales, Vázquez aclaró con Bea Archidona y Santi Acosta todos los arreglos estéticos que se hizo el pasado mes de agosto. "Fueron dos intervenciones quirúrgicas de 6 y 10 horas, respectivamente". Además, reveló que tuvo importantes problemas que complicaron su recuperación y le provocaron un tremendo dolor en los primeros días de postoperatorio: "La primera noche fue terrible. Y al día siguiente, tenía la cara desfigurada y tuve que volver al quirófano”.

"Tuve un problema durante la operación porque tenía la tensión alta. Me opero un lunes y la primera noche en el hospital fue tremenda. Y mira que yo tengo aguante… porque además tienes que estar boca arriba y sin moverte. Al día siguiente me dieron el alta y por la noche no podía dormir porque tenía la cara que parecía que me iba a explotar", relata. "Era un dolor terrible. Suerte que estaba mi ex, que pasó el postoperatorio conmigo. Al día siguiente, me tuvieron que volver a meter en quirófano para hacer un drenaje. Lo que había pasado es que había tenido una subida de tensión y provocó que se me quedara la cara completamente desfigurada. Era como si me hubieran pegado una paliza, el ojo derecho no lo podía ni abrir y parecía el hombre elefante. Todo este problema lo dificulto todo y retrasó la recuperación", explicó.

El presentador le enseñó a Lydia Lozano una fotografía de esa primera noche que le hizo Paco, su expareja, que estuvo con él dándole apoyo tras operarse, que no pudo evitar cara de auténtico pánico: "Eres un monstruo", le dijo.

"Entonces, el 4 de septiembre yo me veía bien, comparado con como me había visto. Para mí fue complicado salir el día del estreno de 'Supervivientes'. Pero con el paso de los días me di cuenta de la fortaleza que tengo y de los años de psicólogos que llevo a mis espaldas, que te dan muchísimas armas para enfrentarte a este tipo de situaciones. Sabía que se iba a liar, pero es importante meterte en una burbuja los días posteriores y abstraerte para no hacerte más daño. Es un error caer en ver lo que han dicho, porque la gente es lógico que se pregunte qué ha pasado y seas carne de meme".

Teniendo herramientas para poner en marcha una buena gestión de la situación, Vázquez asegura que no pensó en no salir a presentar en ningún momento: "Al final, en estos casos, te lanzas y punto. Ese día se rebelaron los garífunas en 'Supervivientes' y vinieron dos directivos de Mediaset a verme a mi camerino para contarme que terminaríamos a las 00:30 horas, porque no podíamos hacer juegos en la playa. No podía ni hablar, así que casi que me alegré. Finalmente no teníamos ni saltos de helicóptero, no teníamos nada que contar y las conexiones eran interminables…. pero terminamos a las 2:00 horas".

Jorge Javier explicó todo lo que se ha hecho y lo que no, aunque muchos así lo aseguraron: "Rinoplastia no me he hecho. El 29 de julio me hago la parte de arriba. Una blefaroplastia en los ojos, una cosa en la cola de la ceja, que te levanta un poco y botox en la frente para que no hiciera muchos movimientos con la frente y proteger las cicatrices. Y luego un lipo lift, que te cortan un poco debajo de la nariz y te levanta la boca. Parece que te has puesto labio, pero no. La nariz no me la he tocado. Fueron entre 5-6 horas de operación", comenzó explicando.

Y luego llegó la peor parte: “Fue la del cuello, la mandíbula y el lifting. Fueron 10 horas de operación y me pegaron la piel al hueso con una reconstrucción muscular. Me marcaron la mandíbula y me dejaron un cuello espectacular, ahora tengo nuez, que llegue a pensar que la había perdido en una mudanza (Risas)".

Preguntado por los motivos de someterse a estas intervenciones tan importantes, el catalán volvió a tirar de humor: "Se me había quedado cara de yaya, porque con el tiempo vas perdiendo la forma y se te va quedando como femenina y redondita. Y los hombre tenemos la mandíbula marcada. Me operé por estética pero los médicos me dijeron que me iba a venir muy bien porque tenía hipertrofia glandular".

Lo mejor de todo es que, pese a todo el sufrimiento experimentado en este proceso, asegura que para nada se arrepiente de haberlo hecho: "A los 55 años, me encuentro mucho más cómodo con esta cara. Se ajusta mucho más a cómo me siento interiormente. Cambiamos de coche, de pantalón… ¿por qué no de cara? (Risas). Acepto perfectamente mi edad, con muchísimo dolor, me ha costado llegar a hacerlo. Pero el hecho de operarte lo quiere decir que quiera estar siempre joven, solo es estar mejor".

Habiendo ya cumplido más de 4 meses de ponerse en manos del cirujano, Jorge Javier asume con deportividad los comentarios pero pide más tiempo para ver el resultado definitivo: "Tarda todo en asentarse de verdad entre 6 meses y 1 año. Con lo que más contento estoy es con el resultado del cuello. No tenía complejo pero no me gustaba. Y por más que me hacia tratamientos llega un momento en que había que cortar".